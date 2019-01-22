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Андрей Кончаловский прокомментировал венчание с Юлией Высоцкой

Несколько дней назад 45-летняя Юлия Высоцкая и 81-летний Андрей Кончаловский обвенчались после 20 лет брака. Недавно режиссер раскрыл некоторые детали того, как прошло это торжественное событие. 

В прошлом году Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая отметили двадцатую годовщину свадьбы. На днях стало известно, что супруги решили обвенчаться. Недавно режиссер рассказал об этом важном событии в своей жизни.

На вопрос журналиста «Комсомольской правды» о том, как он и его супруга выбрали храм для венчания, Кончаловский ответил: «Это личное, я бы не хотел комментировать. Но этот собор — исключительное место. Это все, что я могу сказать».

Напомним, торжественная церемония прошла в Троицком соборе города Пскова. На венчание были приглашены только самые близкие друзья и родственники пары, в том числе и брат режиссера Никита Михалков.

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22 января 2019
Текст Анна Селезнева
Фото Instagram, Legion-Media.ru
Теги

Андрей Кончаловский, Юлия Высоцкая

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Он не прокомментировал, он сказал: "Не хочу комментировать". Забавная новость, конечно)

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