Андрей Кончаловский прокомментировал венчание с Юлией Высоцкой

Несколько дней назад 45-летняя Юлия Высоцкая и 81-летний Андрей Кончаловский обвенчались после 20 лет брака. Недавно режиссер раскрыл некоторые детали того, как прошло это торжественное событие.

1 2 3 4 5 Андрей Кончаловский рассказал о соборе, где обвенчался с Юлией Высоцкой

В прошлом году Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая отметили двадцатую годовщину свадьбы. На днях стало известно, что супруги решили обвенчаться. Недавно режиссер рассказал об этом важном событии в своей жизни.



На вопрос журналиста «Комсомольской правды» о том, как он и его супруга выбрали храм для венчания, Кончаловский ответил: «Это личное, я бы не хотел комментировать. Но этот собор — исключительное место. Это все, что я могу сказать».



Напомним, торжественная церемония прошла в Троицком соборе города Пскова. На венчание были приглашены только самые близкие друзья и родственники пары, в том числе и брат режиссера Никита Михалков.

