Стало известно, как Эмин Агаларов назвал свою дочь

В сентябре 2018 года стало известно, что Эмин Агаларов и его жена Алена Гаврилова ждут ребенка, а уже спустя три месяца малышка появилась на свет. Вскоре после этого певец опубликовал в своем микроблоге первое фото с девочкой, но не стал показывать ее лицо. К слову, для пары это первый совместный рет бенок. В предыдущих отношениях и Алена, и Эмин уже стали родителями: у Гавриловой есть сын от бизнесмена Рустама Тарико, а у Агаларова — двое наследников от бывшей жены Лейлы Алиевой.
Девочку, как узнали репортеры, зовут Афина как древнегреческую «богиню мудрости». Об этом рассказали источники из окружения супругов. Теперь поклонники с нетерпением ждут первую фотосессию с участием маленькой Афины.