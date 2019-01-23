Стало известно, как Эмин Агаларов назвал свою дочь

31 декабря 2018 года, всего за несколько часов до боя курантов, Эмин Агаларов стал отцом в третий раз. На днях журналисты выяснили, как певец и его супруга Алена Гаврилова решили назвать малышку.

1 2 3 4 5 Алена Гаврилова и Эмин Агаларов выбрали имя для ребенка

В сентябре 2018 года стало известно, что Эмин Агаларов и его жена Алена Гаврилова ждут ребенка, а уже спустя три месяца малышка появилась на свет. Вскоре после этого певец опубликовал в своем микроблоге первое фото с девочкой, но не стал показывать ее лицо. К слову, для пары это первый совместный рет бенок. В предыдущих отношениях и Алена, и Эмин уже стали родителями: у Гавриловой есть сын от бизнесмена Рустама Тарико, а у Агаларова — двое наследников от бывшей жены Лейлы Алиевой.

До недавнего времени, впрочем, было неизвестно, как счастливые родители решили называть малышку. Однако на днях журналисты портала Super.ru сообщили, какое имя выбрали супруги.

Девочку, как узнали репортеры, зовут Афина как древнегреческую «богиню мудрости». Об этом рассказали источники из окружения супругов. Теперь поклонники с нетерпением ждут первую фотосессию с участием маленькой Афины.