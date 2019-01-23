Алекса впервые за долгое время выложила фото своего возлюбленного

Поклонники Алексы уже давно знают, что ее сердце занято молодым человеком по имени Артур. Однако фотографии с возлюбленным девушка публикует довольно редко. Впрочем, недавно она все же показала поклонникам новый совместный кадр.

1 2 3 4 5 Певица Алекса опубликовала новое фото с избранником

Уже несколько лет Алекса встречается с молодым человеком по имени Артур. Поначалу дизайнер старательно скрывала от поклонников своего возлюбленного, но в 2016 году все же показала его лицо. Правда, раскрывать его личность и род деятельности экс-участница «Фабрики звезд» не стала. Снимки с избранником появляются в ее Инстаграме очень редко. Несколько недель назад интернет-пользователи даже заподозрили, что Алекса и Артур расстались.

Впрочем, на днях знаменитость все же выложила новый снимок с возлюбленным в микроблоге, опровергнув слухи о разрыве.

Далеко не всем фанатам Алексы он понравился. Некоторые из них посчитали, что молодой мужчина выглядит слишком незаметным на фоне куда более яркой возлюбленной. Впрочем, большинство сошлись во мнении, что самое главное — чтобы Алекса была счастлива с этим мужчиной.