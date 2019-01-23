Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Алекса впервые за долгое время выложила фото своего возлюбленного

Поклонники Алексы уже давно знают, что ее сердце занято молодым человеком по имени Артур. Однако фотографии с возлюбленным девушка публикует довольно редко. Впрочем, недавно она все же показала поклонникам новый совместный кадр. 

Уже несколько лет Алекса встречается с молодым человеком по имени Артур. Поначалу дизайнер старательно скрывала от поклонников своего возлюбленного, но в 2016 году все же показала его лицо. Правда, раскрывать его личность и род деятельности экс-участница «Фабрики звезд» не стала. Снимки с избранником появляются в ее Инстаграме очень редко. Несколько недель назад интернет-пользователи даже заподозрили, что Алекса и Артур расстались. 

Впрочем, на днях знаменитость все же выложила новый снимок с возлюбленным в микроблоге, опровергнув слухи о разрыве. 

Далеко не всем фанатам Алексы он понравился. Некоторые из них посчитали, что молодой мужчина выглядит слишком незаметным на фоне куда более яркой возлюбленной. Впрочем, большинство сошлись во мнении, что самое главное — чтобы Алекса была счастлива с этим мужчиной. 

Перейти к обсуждению 7


23 января 2019
Текст Вероника Пыльнова
Фото Instagram
Теги

Певица Алекса

Реклама

7 комментариев Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Неприятный тип🤔

  • Диссонанс. Очень уж он простоват на фоне чикули Алексы

  • видимо, у артура ну очень много денег)))

  • Н-да... Любовь зла... Или дизайнеры порой тоже страдают отсутствием вкуса...

  • Стоило ли себя кроить, чтобы опустить планку до вот такого Артура... Ну может он очеееень хороший (богатый) человек.

  • Ээээ, он дагестанец или кто?

  • как же все привыкли что мужики должно быть подстать бабе, ухоженные, намазанные, прилизанные, и уже на обычных, скромных внимания не обращают, нормальный у нее мужчина, симпатичный, без пафоса вероятно, если она с ним значит, действительно хороший, остается порадоваться только за нее!

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Правила публикации комментариев к статьям

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Правила публикации комментариев к статьям
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев
Новое на Woman.ru

Форум: звёзды

Все темы: 1 368

Новое за неделю

14 новых тем

Популярное за неделю

14 популярных тем





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.