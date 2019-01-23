Собчак высказалась о «масштабных проблемах» после драки Богомолова и Виторгана

В конце прошлого года в российской прессе появились слухи о том, что Ксения Собчак намерена уйти от Максима Виторгана к Константину Богомолову. Герои кулуарных разговоров сами от любых комментариев воздерживались, а актер неоднократно намекал на то, что проблемы в их отношениях с женой выдуманы журналистами. Однако на днях Максим и Константин попали на первые полосы всех отечественных изданий — они подрались неподалеку от одной из столичных кофеен.
В своем Инстаграме Богомолов уже рассказал о том, какие он получил травмы. А вот Виторган предпочел красноречиво молчать о случившемся, как и его жена. По крайней мере, до некоторых пор.
«Конкретно сегодня у меня проблемы помасштабнее, чем невыплаченная зарплата», — написала Ксения в своем канале «Кровавая барыня» (орфография и пунктуация автора сохранены). Конечно, медиадива не стала напрямую говорить, какие именно проблемы у нее появились, но поклонники пришли к выводу, что она всерьез озадачена дракой Виторгана и Богомолова.