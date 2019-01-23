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Собчак высказалась о «масштабных проблемах» после драки Богомолова и Виторгана

22 января журналисты узнали о том, что Максим Виторган подрался с Константином Богомоловым на фоне слухов о том, что у режиссера роман с Ксенией Собчак. Позднее сама медиадива, игнорировавшая публикации в прессе, неоднозначно высказалась о своем состоянии. 

В конце прошлого года в российской прессе появились слухи о том, что Ксения Собчак намерена уйти от Максима Виторгана к Константину Богомолову. Герои кулуарных разговоров сами от любых комментариев воздерживались, а актер неоднократно намекал на то, что проблемы в их отношениях с женой выдуманы журналистами. Однако на днях Максим и Константин попали на первые полосы всех отечественных изданий — они подрались неподалеку от одной из столичных кофеен. 

В своем Инстаграме Богомолов уже рассказал о том, какие он получил травмы. А вот Виторган предпочел красноречиво молчать о случившемся, как и его жена. По крайней мере, до некоторых пор. 

Вечером 22 января в публичной беседе с Telegram-каналом «Антиглянец» Собчак все же высказалась о том, что сейчас чувствует. 

«Конкретно сегодня у меня проблемы помасштабнее, чем невыплаченная зарплата», — написала Ксения в своем канале «Кровавая барыня» (орфография и пунктуация автора сохранены). Конечно, медиадива не стала напрямую говорить, какие именно проблемы у нее появились, но поклонники пришли к выводу, что она всерьез озадачена дракой Виторгана и Богомолова. 

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23 января 2019
Текст Вероника Пыльнова
Фото Instagram
Теги

Ксения Собчак, Максим Виторган

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Страшна конечно, особенно на 1й фотографии. Ещё и дерутся за неё, вот же ж счастье ей привалило))

  • конечно,зарплата же чужая,тоже мне проблема,не выплатила з/п ,всего то людям жрать нечего будет

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