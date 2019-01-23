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Селин Дион еще больше похудела и выглядит изможденной

В последнее время Селин Дион выходит в свет не так часто, поэтому в западной прессе обсуждают практически каждое из ее редких появлений. А недавно певица посетила парижскую Неделю моды, напугав фанатов своим внешним видом. 

На днях в рамках Недели Высокой моды в Париже прошли показы Giorgio Armani и Alexandre Vauthier. В числе гостей шоу была Селин Дион. Правда, выглядела певица не лучшим образом. Конечно, артистка никогда не страдала из-за лишнего веса, но теперь ее фигура пугает даже самых преданных поклонников. Даже на фоне стройных моделей, дефилировавших по подиуму, Селин выглядела болезненно худой. 

Черное с блестками платье лишь подчеркнуло изможденную фигуру Дион. Фанаты даже забеспокоились, что со здоровьем артистки не все в порядке. 

«Заставьте ее поесть, пожалуйста!», «Она слишком худая, да и платье с такой фигурой не самое удачное», «Это уже явно перебор, может быть, пора обратиться к врачу?», «Она, конечно, никогда не была в теле, но до такого еще не доходило», — пишут испуганные интернет-пользователи. Правда, некоторые поклонники встали на защиту Селин и заявили, что она всегда выглядела именно так, а иллюзию болезненной худобы создало черное платье. А как вы считаете?

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23 января 2019
Текст Вероника Пыльнова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
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Селин Дион

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5 комментариев Добавить комментарий
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  • Тихий ужас

  • Выглядит как больная раком. Дай Бог чтобы я ошибалась

  • В старости лучше не худеть намеренно, другое дело если проблемы со здоровьем.

  • Она просто некрасивая. Худей - не худей...

  • Она после стресса такая, да осунулась, схуднула, зато ноги, ни целлюлита, ни ляшек.

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