Селин Дион еще больше похудела и выглядит изможденной

В последнее время Селин Дион выходит в свет не так часто, поэтому в западной прессе обсуждают практически каждое из ее редких появлений. А недавно певица посетила парижскую Неделю моды, напугав фанатов своим внешним видом.

1 2 3 4 5 6 Селин Дион все сильнее пугает поклонников

На днях в рамках Недели Высокой моды в Париже прошли показы Giorgio Armani и Alexandre Vauthier. В числе гостей шоу была Селин Дион. Правда, выглядела певица не лучшим образом. Конечно, артистка никогда не страдала из-за лишнего веса, но теперь ее фигура пугает даже самых преданных поклонников. Даже на фоне стройных моделей, дефилировавших по подиуму, Селин выглядела болезненно худой.

Черное с блестками платье лишь подчеркнуло изможденную фигуру Дион. Фанаты даже забеспокоились, что со здоровьем артистки не все в порядке.

«Заставьте ее поесть, пожалуйста!», «Она слишком худая, да и платье с такой фигурой не самое удачное», «Это уже явно перебор, может быть, пора обратиться к врачу?», «Она, конечно, никогда не была в теле, но до такого еще не доходило», — пишут испуганные интернет-пользователи. Правда, некоторые поклонники встали на защиту Селин и заявили, что она всегда выглядела именно так, а иллюзию болезненной худобы создало черное платье. А как вы считаете?