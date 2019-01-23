Селин Дион еще больше похудела и выглядит изможденной

На днях в рамках Недели Высокой моды в Париже прошли показы Giorgio Armani и Alexandre Vauthier. В числе гостей шоу была Селин Дион. Правда, выглядела певица не лучшим образом. Конечно, артистка никогда не страдала из-за лишнего веса, но теперь ее фигура пугает даже самых преданных поклонников. Даже на фоне стройных моделей, дефилировавших по подиуму, Селин выглядела болезненно худой.
«Заставьте ее поесть, пожалуйста!», «Она слишком худая, да и платье с такой фигурой не самое удачное», «Это уже явно перебор, может быть, пора обратиться к врачу?», «Она, конечно, никогда не была в теле, но до такого еще не доходило», — пишут испуганные интернет-пользователи. Правда, некоторые поклонники встали на защиту Селин и заявили, что она всегда выглядела именно так, а иллюзию болезненной худобы создало черное платье. А как вы считаете?