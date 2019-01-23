«Даже лишние 300 граммов замечу сразу»: Яна Кошкина может без весов понять, что поправилась

28-летняя Яна Кошкина обладает эффектной внешностью. В кино она играет роли знойных красоток с идеальными формами, поэтому и после съемок не позволяет себе расслабляться и внимательно следит за своей фигурой. В интервью изданию «7 дней» Яна поведала о своих секретах стройности.
Так, звезда «ЧОПа» призналась, что в детстве занималась художественной гимнастикой и взвешивалась три раза в сутки. Если весы показывали плюс 100 граммов, Яне приходилось бегать в нескольких свитерах, чтобы их согнать. «Уверена, что мысль о похудении будет сидеть в моем подсознании до конца жизни. Наверное, это мне и помогает быть в форме», — предполагает актриса.
Помимо психологической установки держать себя в форме Яне помогают отказ от сладкого и банальная нехватка времени. Иногда звезда позволяет себе что-нибудь вредное, например, любимый ею бургер. Однако съедает только «внутренности», оставляя булку нетронутой.
Из спа-процедур звезда предпочитает массаж, но считает, что пользу он приносит, если делать его регулярно. Яна призналась, что в последнее время ей не хватает времени на спортивный зал, из-за чего актриса сильно переживает.