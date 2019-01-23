«Даже лишние 300 граммов замечу сразу»: Яна Кошкина может без весов понять, что поправилась

Яна Кошкина в кино и в жизни демонстрирует идеальное тело. На днях актриса рассказала, что с детства привыкла держать себя в форме.

1 2 3 4 5 Яна Кошкина рассказала, что привычка питаться правильно сформировалась уже в детстве

28-летняя Яна Кошкина обладает эффектной внешностью. В кино она играет роли знойных красоток с идеальными формами, поэтому и после съемок не позволяет себе расслабляться и внимательно следит за своей фигурой. В интервью изданию «7 дней» Яна поведала о своих секретах стройности.

Так, звезда «ЧОПа» призналась, что в детстве занималась художественной гимнастикой и взвешивалась три раза в сутки. Если весы показывали плюс 100 граммов, Яне приходилось бегать в нескольких свитерах, чтобы их согнать. «Уверена, что мысль о похудении будет сидеть в моем подсознании до конца жизни. Наверное, это мне и помогает быть в форме», — предполагает актриса.



Знаменитость рассказала, что прекрасно знает все свои проблемные места, которые подсказывают актрисе, что она набрала вес. Таким образом, по словам Яны, она способна заметить даже лишние 300 граммов.

Помимо психологической установки держать себя в форме Яне помогают отказ от сладкого и банальная нехватка времени. Иногда звезда позволяет себе что-нибудь вредное, например, любимый ею бургер. Однако съедает только «внутренности», оставляя булку нетронутой.

Из спа-процедур звезда предпочитает массаж, но считает, что пользу он приносит, если делать его регулярно. Яна призналась, что в последнее время ей не хватает времени на спортивный зал, из-за чего актриса сильно переживает.