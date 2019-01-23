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«Я вела свадьбу ее бывшего мужа»: Лопырева заявила, что ее не волнует мнение Бузовой

На днях Виктория Лопырева дала новое интервью, в котором не только поведала о своих нынешних отношениях с возлюбленным, но и поделилась своими впечатлениями от высказываний некоторых представителей шоу-бизнеса. 

История любви Виктории Лопыревой и Игоря Булатова задела за живое не только интернет-пользователей, но и многих представителей отечественного шоу-бизнеса. В их числе оказалась и Ольга Бузова. «Спать с женатыми мужчинами — это дно», — коротко написала в Инстаграме знаменитая певица. Впрочем, ее слова, видимо, совсем не расстроили Викторию.

В новом интервью журналу «Комсомольская правда» модель заявила: «Вы всерьез считаете, что меня может интересовать мнение Бузовой? Вместе с Николаем Басковым я вела свадьбу ее бывшего мужа и Насти Костенко — это единственное, что нас хоть как-то связывает». 

Не задевают Лопыреву и комментарии других представителей шоу-бизнеса. А вот Николай Басков решил поддержать свою подругу. 

«Он поступил как настоящий мужчина, первым позвонил и поддержал меня. Я очень ему благодарна», — объяснила Виктория. Впрочем, выразить благодарность Лопырева решила еще и певице Нюше, которая активно давала ей советы по поводу беременности и родов. 

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23 января 2019
Текст Вероника Пыльнова
Фото Instagram
Теги

Ольга Бузова, Анастасия Тарасова (Костенко), Виктория Лопырева, Дмитрий Тарасов, Николай Басков

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3 комментария Добавить комментарий
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  • А как же Малахов?

  • Ну всё, пошли взаимные поливания помоями. Какое дело Бузовой, с кем спит Лопырева? Мозгов и воспитания ноль.

  • Бузова на всех беременных будет агрится, и кто с мужчиной! Личное дело, сердцу не прикажешь

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