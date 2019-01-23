«Я вела свадьбу ее бывшего мужа»: Лопырева заявила, что ее не волнует мнение Бузовой

На днях Виктория Лопырева дала новое интервью, в котором не только поведала о своих нынешних отношениях с возлюбленным, но и поделилась своими впечатлениями от высказываний некоторых представителей шоу-бизнеса.

1 2 3 4 5 Виктория Лопырева призналась, что ее не задели слова Ольги Бузовой

История любви Виктории Лопыревой и Игоря Булатова задела за живое не только интернет-пользователей, но и многих представителей отечественного шоу-бизнеса. В их числе оказалась и Ольга Бузова. «Спать с женатыми мужчинами — это дно», — коротко написала в Инстаграме знаменитая певица. Впрочем, ее слова, видимо, совсем не расстроили Викторию.



В новом интервью журналу «Комсомольская правда» модель заявила: «Вы всерьез считаете, что меня может интересовать мнение Бузовой? Вместе с Николаем Басковым я вела свадьбу ее бывшего мужа и Насти Костенко — это единственное, что нас хоть как-то связывает».

Не задевают Лопыреву и комментарии других представителей шоу-бизнеса. А вот Николай Басков решил поддержать свою подругу.

«Он поступил как настоящий мужчина, первым позвонил и поддержал меня. Я очень ему благодарна», — объяснила Виктория. Впрочем, выразить благодарность Лопырева решила еще и певице Нюше, которая активно давала ей советы по поводу беременности и родов.