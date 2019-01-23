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Анна Винтур высказалась о Меган Маркл и ее свадебном платье

Главный редактор американского Vogue Анна Винтур долгое время не комментировала свадебный наряд Меган Маркл, а также ее новую роль в британской королевской семье. На днях ключевая персона фэшн-индустрии все же озвучила свое экспертное мнение. 
  • Анна Винтур
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    Главный редактор американского Vogue Анна Винтур спустя почти год высказалась о свадебном платье Меган Маркл
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На днях на YouTube был опубликован новый ролик из серии «Спроси Анну» (Go ask Anna), в которой главный редактор американского Vogue Анна Винтур отвечает на вопросы поклонников. 

На этот раз Анну спросили, что она думает по поводу Меган Маркл. Свадьба герцога Сассекского состоялась 19 мая прошлого года, но легендарный фэшн-эксперт высказалась по поводу свадебного платья герцогини только сейчас. 

«Я думаю, ее выбор был идеален. Утонченный, шикарный и ''взрослый''. От английского дизайнера, работающего на французский Дом моды. В некотором смысле это было послание миру: ''Да, я не отсюда, но уже принадлежу этой стране''», — прокомментировала Анна Винтур. 

Напомним, что платье для герцогини создала Клэр Уэйт Келлер, креативный директор Givenchy.

А вот о самой Меган Анна высказалась с юмором: «Я слышала, что некоторые члены королевской семьи были удивлены и расстроены тем, что она встает так рано, в пять часов утра. Она нормальная калифорнийская девчонка, занимается йогой, медитирует, посылает много смсок. Чего они от нее ожидали? Что она будет отправлять сообщения голубями? Я думаю, что она потрясающая».

Также редактор Vogue отметила независимость Меган. В конце Винтур сообщила, что обе герцогини — Кембриджская и Сассекская — помогают королевской семье удерживаться на плаву. 

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23 января 2019
Текст Ольга Петросова
Фото Legion-Media.ru, Getty Images
Теги

Анна Винтур, Меган Маркл, Принц Чарльз

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Мне кажется, Винтур после того, как продала обложку Кардашьян, не может считаться экспертом в чем-либо. Стареющая продажная бабёнка

  • Ух, ща налетят местные завсегдатаи оспаривать заявление Винтур, что Маркл - потрясающая. Достанется обеим: и Маркл, и Винтур. Больше Маркл на этом сайте ненавидят, пожалуй, только новую жену футболиста Тарасова)))

  • Престарелая винтур давно отстала от жизни, смс-ки уже давно никто не посылает.

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