Журналисты узнали, как Эммануил Виторган отреагировал на драку с участием сына

Драка Максима Виторгана и Константина Богомолова уже стала одной из самых обсуждаемых тем недели. Недавно представители прессы выяснили, что по поводу произошедшего думает отец актера Эммануил Гедеонович.

1 2 3 4 5 Эммануил Виторган, по информации СМИ, крайне серьезно отнесся к драке с участием сына

Максим Виторган и Ксения Собчак всем казались счастливой парой до недавнего времени — пока в прессе не появилась информация о том, что медиадива собирается уйти от мужа к режиссеру Константину Богомолову. Поначалу никаких официальных комментариев не было. Однако на днях неподалеку от одной из московских кофеен между Максимом и Константином случилась самая настоящая драка.



Ксения все произошедшее охарактеризовала как «масштабные проблемы». Богомолов лишь констатировал последствия столкновения, не раскрывая имени своего оппонента. Виторган и вовсе решил промолчать.

Журналисты Dni.ru попытались связаться с отцом актера — Эммануилом Гедеоновичем. Однако источники из окружения знаменитого артиста заявили, что теперь тема Собчак для него — табу.

А ведь раньше Виторган-старший спокойно рассказывал о невестке в интервью. Он не раз говорил, что она «настоящая женщина и мама». Теперь же, по словам собеседницы издания, у Эммануила Гедеоновича подскакивает давление, едва он слышит фамилию Собчак. Судя по всему, после этого инцидента знаменитый артист вряд ли будет общаться с медиадивой так же, как раньше.