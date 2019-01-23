Самбурская: «Ребенок Головина был зачат в состоянии наркотического опьянения»

В Сети уже несколько недель не утихают обсуждения того, является ли Александр Головин отцом девочки, которую родила его экс-возлюбленная Светлана Белогурова. Недавно Настасья Самбурская, которая некоторое время финансово поддерживала молодую маму, рассказала, что ребенок Светланы был зачат, когда она находилась под воздействием запрещенных веществ.

1 2 3 4 5 Самбурская заявила, что ребенок Головина был зачат, когда его мать находилась под воздействием запрещенных препаратов

Скандал вокруг Александра Головина и его предполагаемой дочери от экс-возлюбленной Светланы Белогуровой не утихает уже которую неделю. Недавно Белогурова обвинила Настасью Самбурскую в том, что накануне Нового года актриса якобы выгнала ее из квартиры, которую сдавала за символическую плату. Однако сама звезда уверяет, что делала все, чтобы помочь молодой матери.



В новом выпуске шоу «Пусть говорят» Светлана сказала, что изначально была благодарна актрисе за помощь, но от этого чувства не осталось и следа после того, как Настасья «выставила ее за дверь».

В ответ на это Самбурская опубликовала в Инстаграме пост, где рассказала о своем взгляде на ситуацию.

«Никакого ''срочного порядка'' освобождения квартиры ей не предъявляли. В итоге ключи мне вернули 16-го числа (на две недели позже обозначенного срока, — прим. Woman.ru), причем не просто передали, а были подосланы репортеры, которые сидели в квартире и снимали мою помощницу», — написала знаменитость в своем микроблоге.

Кроме того, Настасья рассказала, что ребенок Белогуровой был зачат, когда та находилась под воздействием запрещенных веществ.

«Ребенок Головина был зачат в состоянии наркотического опьянения. Раз уж ты, Света, такой "борец за правду'', расскажи до конца, почему Саша отказался с самого начала иметь ребенка от такой матери», — призвала Самбурская в конце своего сообщения.



Напомним, перед Новым годом 30-летний Александр Головин, известный по сериалу «Кадетство», оказался в центре скандала. Бывшая возлюбленная актера Светлана Белогурова подала на него в суд из-за нежелания признать, что восьмимесячная Оливия является его дочерью.