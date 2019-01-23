Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Самбурская: «Ребенок Головина был зачат в состоянии наркотического опьянения»

В Сети уже несколько недель не утихают обсуждения того, является ли Александр Головин отцом девочки, которую родила его экс-возлюбленная Светлана Белогурова. Недавно Настасья Самбурская, которая некоторое время финансово поддерживала молодую маму, рассказала, что ребенок Светланы был зачат, когда она находилась под воздействием запрещенных веществ.
  • Настасья Самбурская
    1 2 3 4 5
    Самбурская заявила, что ребенок Головина был зачат, когда его мать находилась под воздействием запрещенных препаратов
    Смотреть галерею

Скандал вокруг Александра Головина и его предполагаемой дочери от экс-возлюбленной Светланы Белогуровой не утихает уже которую неделю. Недавно Белогурова обвинила Настасью Самбурскую в том, что накануне Нового года актриса якобы выгнала ее из квартиры, которую сдавала за символическую плату. Однако сама звезда уверяет, что делала все, чтобы помочь молодой матери.

В новом выпуске шоу «Пусть говорят» Светлана сказала, что изначально была благодарна актрисе за помощь, но от этого чувства не осталось и следа после того, как Настасья «выставила ее за дверь».

В ответ на это Самбурская опубликовала в Инстаграме пост, где рассказала о своем взгляде на ситуацию.

«Никакого ''срочного порядка'' освобождения квартиры ей не предъявляли. В итоге ключи мне вернули 16-го числа (на две недели позже обозначенного срока, — прим. Woman.ru), причем не просто передали, а были подосланы репортеры, которые сидели в квартире и снимали мою помощницу», — написала знаменитость в своем микроблоге.

Кроме того, Настасья рассказала, что ребенок Белогуровой был зачат, когда та находилась под воздействием запрещенных веществ.

«Ребенок Головина был зачат в состоянии наркотического опьянения. Раз уж ты, Света, такой "борец за правду'', расскажи до конца, почему Саша отказался с самого начала иметь ребенка от такой матери», — призвала Самбурская в конце своего сообщения.

Напомним, перед Новым годом 30-летний Александр Головин, известный по сериалу «Кадетство», оказался в центре скандала. Бывшая возлюбленная актера Светлана Белогурова подала на него в суд из-за нежелания признать, что восьмимесячная Оливия является его дочерью.  

Перейти к обсуждению 7


23 января 2019
Текст Анна Селезнева
Фото Instagram
Теги

Александр Головин, Настасья Самбурская

Реклама

7 комментариев Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Бедная девочка. Начитается, когда вырастет.

  • Не знаю, кому как, но меня Сумбурская раздражает страшно.Какая-то помесь майора Аршавиной и Волочковой.

  • Не знаю, кто такой этот Головин, но он в зачатии не участвовал чтоли? Не хотел он ребенка от такой матери, чего полез?

  • Самбурская подло себя вела. Рудковская тоже защищала Кержакова и выставлял себя эдакой покровительницей Миланы. И все это под колпаком благодетельницы.

  • А пьяная вишня Самбурская свечку держала?

  • Самбурская тоже что-ли участвовала в зачатии?? В курсе всего.. Почему бы Самбурской не заняться уже своей жизнью?

  • Гость

    Не знаю, кто такая Самбурская, но судя по этому заявлению, она сама была зачата наркошами и алкашами в неблагополучной семье, что негативно сказалось на умственных способностях

    Вы в корень зрите, это кстати не секрет,что мама у нее продавщица и пьет, она сама говорила где-то.

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Правила публикации комментариев к статьям

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Правила публикации комментариев к статьям
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев
Новое на Woman.ru

Форум: звёзды

Все темы: 1 370

Новое за неделю

14 новых тем

Популярное за неделю

13 популярных тем





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.