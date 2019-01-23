24-летнюю девушку парализовало после того, как она погладила бездомную кошку во время отдыха в Португалии

У 24-летней Джеммы Берч не так давно был обнаружен синдром Гийена-Барре. При этом довольно редком заболевании иммунная система человека поражает часть периферической нервной системы.
Все началось, когда Джемма Берч отправилась на отдых в Португалию — там у нее случился контакт с бездомной кошкой. В последний день путешествия у девушки началась рвота, а во время авиаперелета обратно в Великобританию она потеряла сознание. Из аэропорта ее доставили в больницу. Проведенные исследования показали наличие в организме Берч бактерии Campylobacter, которая часто встречается в сырой курице.
Джемма — вегетарианка и, соответственно, курицу не употребляла. Через некоторое у Берч парализовало ноги, что озадачило специалистов. Девушка вспомнила, что на отдыхе гладила кошку, рывшуюся в мусорных баках возле отеля.
Девушка провела больше года в реабилитационном центре и только спустя 14 месяцев смогла восстановить здоровье. Берч надеется, что ее пример заставит людей ценить то, что у них есть, и жить настоящим.