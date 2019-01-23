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24-летнюю девушку парализовало после того, как она погладила бездомную кошку во время отдыха в Португалии

У блогера Джеммы Берч обнаружили синдром Гийена-Барре, при котором иммунная система человека поражает часть периферической нервной системы. Причиной болезни врачи считают контакт девушки с бездомной кошкой.

У 24-летней Джеммы Берч не так давно был обнаружен синдром Гийена-Барре. При этом довольно редком заболевании иммунная система человека поражает часть периферической нервной системы. 

Все началось, когда Джемма Берч отправилась на отдых в Португалию — там у нее случился контакт с бездомной кошкой. В последний день путешествия у девушки началась рвота, а во время авиаперелета обратно в Великобританию она потеряла сознание. Из аэропорта ее доставили в больницу. Проведенные исследования показали наличие в организме Берч бактерии Campylobacter, которая часто встречается в сырой курице. 

Джемма — вегетарианка и, соответственно, курицу не употребляла. Через некоторое у Берч парализовало ноги, что озадачило специалистов. Девушка вспомнила, что на отдыхе гладила кошку, рывшуюся в мусорных баках возле отеля. 

Узнав про контакт с бездомным животным, врачи провели Джемме новые исследования и поставили верный диагноз — синдром Гийена-Барре.

Девушка провела больше года в реабилитационном центре и только спустя 14 месяцев смогла восстановить здоровье. Берч надеется, что ее пример заставит людей ценить то, что у них есть, и жить настоящим. 

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23 января 2019
Текст Ольга Петросова
Фото Instagram, Getty Images

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2 комментария Добавить комментарий
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  • А я ем сырое мясо и курицу.

  • Да-а?! Ни за что не стану вас гладить...

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