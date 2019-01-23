Криштиану Роналду снова нападает на женщин: разбил нос футбольной болельщице

Болельщица футбольного клуба «Ювентус» Елена Ди Мартино получила серьезную травму на игре любимой команды с итальянским «Кьево». Девушка не смогла увернуться от мяча после сильного удара Криштиану Роналду.

1 2 3 4 5 Криштиану Роналду травмировал футбольную фанатку

Игрок футбольного клуба «Ювентус» Криштиану Роналду отличается весьма вспыльчивым характером. Немногие помнят, как однажды он разбил окно автомобиля своей фанатки, снимавшей его на камеру.



Так, недавно спортсмен покалечил еще одну свою поклонницу. Болельщица «Ювентуса» Елена Ди Мартино ушла с матча любимой команды с разбитым носом. Правда, сделал он это совсем не специально.

Оказалось, что на предматчевой разминке Роналду не рассчитал силу удара по мячу, и тот угодил прямо в лицо девушке.

Об этом инциденте пострадавшая рассказала на своей странице в Фейсбуке. «Получить по лицу от Роналду — не каждый день такое случается. Благодарю всех друзей за поддержку», — написала Елена. Как сообщает итальянское издание Quotidiano, Ди Мартино ждет извинений от футболиста и... приглашения на ужин.