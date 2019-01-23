Криштиану Роналду снова нападает на женщин: разбил нос футбольной болельщице

Игрок футбольного клуба «Ювентус» Криштиану Роналду отличается весьма вспыльчивым характером. Немногие помнят, как однажды он разбил окно автомобиля своей фанатки, снимавшей его на камеру.
Так, недавно спортсмен покалечил еще одну свою поклонницу. Болельщица «Ювентуса» Елена Ди Мартино ушла с матча любимой команды с разбитым носом. Правда, сделал он это совсем не специально.
Об этом инциденте пострадавшая рассказала на своей странице в Фейсбуке. «Получить по лицу от Роналду — не каждый день такое случается. Благодарю всех друзей за поддержку», — написала Елена. Как сообщает итальянское издание Quotidiano, Ди Мартино ждет извинений от футболиста и... приглашения на ужин.