21-летняя Кайли Дженнер и 26-летний рэпер Трэвис Скотт вместе уже почти два года. В прошлом году у пары родилась дочь Сторми, однако звезды до сих не узаконили свои отношения.
В СМИ то и дело появляются слухи о том, что скоро Кайли и Трэвис поженятся. Девушка не раз выкладывала фото, где было видно кольцо с бриллиантом, которое многие ее поклонники принимали за обручальное. На днях младшая из сестер Кардашьян-Дженнер дала фанатам еще один повод думать, что она и ее бойфренд уже вступили в брак.
Знаменитость выложила снимок, который подписала фразой на испанском языке, в переводе означающей «я скучаю по своему мужу». Тем самым Кайли подогрела слухи о скорой свадьбе и вызвала бурные обсуждения подписчиков в комментариях, большинство из которых уверены — модель и рэпер уже сыграли тайную свадьбу. А как вы думаете, Дженнер и Скотт уже женаты?
Кайли Дженнер начала называть Трэвиса Скотта «мужем» после тайной свадьбы?
21-летняя Кайли Дженнер и 26-летний рэпер Трэвис Скотт вместе уже почти два года. В прошлом году у пары родилась дочь Сторми, однако звезды до сих не узаконили свои отношения.
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