Кайли Дженнер начала называть Трэвиса Скотта «мужем» после тайной свадьбы?

В Сети уже давно ходят слухи о скорой свадьбе Кайли Дженнер и Трэвиса Скотта. На днях девушка вызвала новую волну обсуждений этой темы, назвав своего возлюбленного «мужем».

1 2 3 4 5 Кайли Дженнер назвала своего бойфренда Трэвиса Скотта «мужем»

21-летняя Кайли Дженнер и 26-летний рэпер Трэвис Скотт вместе уже почти два года. В прошлом году у пары родилась дочь Сторми, однако звезды до сих не узаконили свои отношения.



В СМИ то и дело появляются слухи о том, что скоро Кайли и Трэвис поженятся. Девушка не раз выкладывала фото, где было видно кольцо с бриллиантом, которое многие ее поклонники принимали за обручальное. На днях младшая из сестер Кардашьян-Дженнер дала фанатам еще один повод думать, что она и ее бойфренд уже вступили в брак.



Знаменитость выложила снимок, который подписала фразой на испанском языке, в переводе означающей «я скучаю по своему мужу». Тем самым Кайли подогрела слухи о скорой свадьбе и вызвала бурные обсуждения подписчиков в комментариях, большинство из которых уверены — модель и рэпер уже сыграли тайную свадьбу. А как вы думаете, Дженнер и Скотт уже женаты?

