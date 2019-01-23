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Кайли Дженнер начала называть Трэвиса Скотта «мужем» после тайной свадьбы?

В Сети уже давно ходят слухи о скорой свадьбе Кайли Дженнер и Трэвиса Скотта. На днях девушка вызвала новую волну обсуждений этой темы, назвав своего возлюбленного «мужем».

21-летняя Кайли Дженнер и 26-летний рэпер Трэвис Скотт вместе уже почти два года. В прошлом году у пары родилась дочь Сторми, однако звезды до сих не узаконили свои отношения.

В СМИ то и дело появляются слухи о том, что скоро Кайли и Трэвис поженятся. Девушка не раз выкладывала фото, где было видно кольцо с бриллиантом, которое многие ее поклонники принимали за обручальное. На днях младшая из сестер Кардашьян-Дженнер дала фанатам еще один повод думать, что она и ее бойфренд уже вступили в брак.

Знаменитость выложила снимок, который подписала фразой на испанском языке, в переводе означающей «я скучаю по своему мужу». Тем самым Кайли подогрела слухи о скорой свадьбе и вызвала бурные обсуждения подписчиков в комментариях, большинство из которых уверены — модель и рэпер уже сыграли тайную свадьбу. А как вы думаете, Дженнер и Скотт уже женаты?  

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23 января 2019
Текст Анна Селезнева
Фото Instagram
Теги

Трэвис Скотт, Кайли Дженнер, Сторми Уэбстер

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