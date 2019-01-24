48-летняя Наоми Кэмпбелл прошла по подиуму в прозрачном платье на голое тело

Наоми Кэмпбелл появилась на показе Valentino в рамках недели моды в Париже. Супермодель продемонстрировала наряд, в котором была видна ее обнаженная грудь.



1 2 3 4 5 Наоми Кэмпбелл прошла по подиуму в прозрачном платье

48-летняя Наоми Кэмпбелл не перестает удивлять своих поклонников смелыми выходами. Недавно «черная пантера» появилась на подиуме парижской недели моды в откровенном наряде.



Модель продемонстрировала гостям показала черное прозрачное платье от Valentino, которое надела на голое тело. Наоми нисколько не смутило то, что ее грудь видна во всей красе.



Напомним, недавно Кэмпбелл вышла в свет с новой стрижкой — знаменитость сменила прямые черные волосы на короткие кудрявые локоны. Правда, во время показа, когда модель произвела фурор своим нарядом, ее прическа выглядела привычно.

