Поклонницы обсуждают кадр с Мэттью Макконахи в фиолетовых стрингах

В марте в прокат выйдет американская комедия «Пляжный бездельник» с Мэттью Макконахи в главной роли. Редакция Woman.ru ознакомилась с трейлером картины и увидела там кое-что очень интересное!

1 2 3 4 5 6 7 21 марта состоится премьера нового фильма с Мэттью Макконахи в главной роли

Этой весной зрителям предстоит увидеть новую картину с Мэттью Макконахи в главной роли. В прокат комедия «Пляжный бездельник» выйдет в марте, а до этого зрители могут увидеть первые кадры из фильма в трейлере.

Лично мы так и сделали. И не зря, ведь увидели 49-летнего актера, выходящего из джакузи в фиолетовых стрингах! Как нам кажется, сняться в кино голыми могут многие актеры, а вот надеть стринги перед съемочной группой осмелится наверняка не каждый.

Актер сыграл роль поэта по прозвищу Лунный пес, напоминающего Чувака из фильма «Большой Лебовский». Герой живет по собственным правилам и попадает в самые нелепые ситуации. Вместе с Макконахи в комедии снялись рэпер Снуп Дог, Зак Эфрон, Айла Фишер и другие.