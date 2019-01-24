Анатолий Чубайс предложил Марии Захаровой вести «Дом-2», а Ольге Бузовой — работать в МИДе

На днях Анатолий Чубайс дал интервью одной из радиостанций. В ходе беседы глава «Роснано» заметил, что «было бы блестяще» поменять местами работы Ольгу Бузову и Марию Захарову.

1 2 3 4 5 6 Анатолий Чубайс предложил Марии Захаровой вести «Дом-2», а Бузовой — работать в МИДе

Недавно между Анатолием Чубайсом и Марией Захаровой завязался спор о благосостоянии нашего государства. Руководитель «Роснано» сказал, что Россия — бедная страна. В ответ на это официальный представитель МИД РФ упрекнула оппонента, «десятилетиями являвшегося членом правительства», в том, что такая ситуация сложилась.



На днях эта история получила новый поворот. Анатолий Чубайс дал интервью радиостанции Business FM.

Там он озвучил предложение о дальнейшем развитии карьеры Марии Захаровой, удивившее многих слушателей.

«Я не знаю, куда-нибудь в ''Дом-2'' ведущей, это будет блестяще — и для нее новый вызов, и там, я думаю, народ в шоке будет. Там Ольга Бузова, правильно? А Бузову, наоборот, нужно в МИД продвинуть», — сказал глава «Роснано».



Чубайс также добавил, что певица явно популярнее, чем Захарова, и ее брифинги будет посещать огромное количество людей.



Вскоре представитель МИД РФ ответила на заявление политика. «Я не знала, что Анатолий Борисович смотрит ''Дом-2''», — написала она на своей странице в Фейсбуке.