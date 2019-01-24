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Анатолий Чубайс предложил Марии Захаровой вести «Дом-2», а Ольге Бузовой — работать в МИДе

На днях Анатолий Чубайс дал интервью одной из радиостанций. В ходе беседы глава «Роснано» заметил, что «было бы блестяще» поменять местами работы Ольгу Бузову и Марию Захарову. 
  • Анатолий Чубайс
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    Анатолий Чубайс предложил Марии Захаровой вести «Дом-2», а Бузовой — работать в МИДе
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Недавно между Анатолием Чубайсом и Марией Захаровой завязался спор о благосостоянии нашего государства. Руководитель «Роснано» сказал, что Россия — бедная страна. В ответ на это официальный представитель МИД РФ упрекнула оппонента, «десятилетиями являвшегося членом правительства», в том, что такая ситуация сложилась.

На днях эта история получила новый поворот. Анатолий Чубайс дал интервью радиостанции Business FM.

Там он озвучил предложение о дальнейшем развитии карьеры Марии Захаровой, удивившее многих слушателей.

«Я не знаю, куда-нибудь в ''Дом-2'' ведущей, это будет блестяще — и для нее новый вызов, и там, я думаю, народ в шоке будет. Там Ольга Бузова, правильно? А Бузову, наоборот, нужно в МИД продвинуть», — сказал глава «Роснано».

Чубайс также добавил, что певица явно популярнее, чем Захарова, и ее брифинги будет посещать огромное количество людей.

Вскоре представитель МИД РФ ответила на заявление политика. «Я не знала, что Анатолий Борисович смотрит ''Дом-2''», — написала она на своей странице в Фейсбуке.

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24 января 2019
Текст Анна Селезнева
Фото Instagram, Legion-Media.ru
Теги

Мария Захарова, Анатолий Чубайс, Ольга Бузова

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9 комментариев Добавить комментарий
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  • Детский сад

  • Согласна уж больно захарова рвется в шоубиз поведение светской львицы у нее! Бузова и то скромнее но еще не вечер и оля займет свое место в кремле!!!

  • Даешь Бузову в мид!

  • Беда только в том, что фанаты Бузовой не знают, что означает слово брифинг, а Бузова не знает как выглядит российский флаг. До МИДа не дойдут ни вторые, ни первая.

  • Лучше бы он промолчал... видно, задели его слова Захаровой, раз не смолчал. И сказал глупость...

  • Гость

    Согласна уж больно захарова рвется в шоубиз поведение светской львицы у нее! Бузова и то скромнее но еще не вечер и оля займет свое место в кремле!!!

    Вот это точно, только Бузовой в Кремле и не хватает, а так всё есть.

  • Гость

    Беда только в том, что фанаты Бузовой не знают, что означает слово брифинг, а Бузова не знает как выглядит российский флаг. До МИДа не дойдут ни вторые, ни первая.

    Вполне дойдёт, чем Бузова хуже нынешних депутатов.А слова сложные ерунда, Бузова трудолюбивая, выучит.

  • вот это он закусился) ох как унизить Захарову решил. интересно, долго ли придумывал

  • Все про Бузову знают, все про Бузову говорят. Захочет Бузова в МИД, значит выучится дополнительно и будет там. Она настырная и способная.

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