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«Я разорен и кругом в долгах»: актер сериала «Воронины» спасает умирающего племянника-сироту

Павел Любимцев, известный по роли в сериале «Воронины», обратился с просьбой о помощи к своим подписчикам в соцсетях. Актеру необходимы деньги на лечение больного раком племянника.
Павел Любимцев просит подписчиков о материальной помощи 
Павел Любимцев просит подписчиков о материальной помощи 

Многие знают Павла Любимцева благодаря сериалу «Воронины». Помимо съемок в многосерийных фильмах, актер работает в театре Вахтангова, а также занимается преподаванием актерского мастерства. На днях артист обратился к своим подписчикам в Фейсбуке с мольбой о помощи.

«Я, Павел Евгеньевич Любимцев, обращаюсь к вам с просьбой о материальной помощи. Я попал в тяжелейшую ситуацию. На волосок от смерти мой племянник. У него лейкоз. Он — круглый сирота, и его некому поддерживать. Я раньше даже шутил, что ''сказочно богат''. Прошли три года, и у меня не осталось ничего. Я разорен и кругом в долгах», — написал актер в новом посте.

Племянник актера болен раком
Племянник актера болен раком

Два года назад у племянника Любимцева был диагностирован рак. Чтобы вылечить родственника, артист потратил все свои сбережения, но их не хватило.

«Самое страшное, что моего племянника продолжают лечить. Парню всего 24 года; врачи надеются его спасти, говорят, что он сильный. Однако, нынешняя наша медицина не работает без денег. ''Нет денег – нет и лечения''. А деньги огромные: сотни тысяч рублей. Помогите! Я просто погибаю», — добавил Павел.

Многие подписчики актера отозвались на его просьбу и начали перечислять деньги, однако через некоторое время Любимцев удалил публикацию.  

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24 января 2019
Текст Анна Селезнева
Фото Persona Stars

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