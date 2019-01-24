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«Закос под молодняк»: Ксения Бородина создала молодежный образ с кроссовками за 70 тысяч рублей

Для многих своих поклонников Ксения Бородина является иконой стиля. На днях телеведущая предстала перед подписчиками в спортивном луке. 

Ксения Бородина не перестает радовать своих подписчиков новыми фотографиями в Инстаграме. На днях телеведущая выложила снимок и продемонстрировала новый лук — знаменитость надела толстовку с капюшоном, объемную куртку, спортивные брюки и кроссовки от бренда Louis Vuitton (которые, к слову, стоят около 70-ти тысяч рублей).

«Закос под молодняк», — так Бородина подписала новое фото, которое подписчики начали бурно обсуждать в комментариях. Многие из них отметили, что большая часть молодежи не может себе позволить такие дорогие вещи, а кто-то посчитал, что этот образ Ксении просто не идет.

Однако огромное количество поклонников телеведущей пришло в восторг от ее эксперимента со стилем. «Вам все подходит, будь вы даже в мешке», «Круто, вам очень идет такой наряд», «Даже в спортивной одежде красотка!» — писали они под снимком. А как вам новый образ Ксении Бородиной?

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24 января 2019
Текст Анна Селезнева
Фото Instagram
Теги

Ксения Бородина

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Для кого она икона стиля? Просто интересно...

  • Зачем коротконожке такое странное сочетание одежды?В её случае нужно как можно проще одеваться.

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