«Закос под молодняк»: Ксения Бородина создала молодежный образ с кроссовками за 70 тысяч рублей

Для многих своих поклонников Ксения Бородина является иконой стиля. На днях телеведущая предстала перед подписчиками в спортивном луке.



1 2 3 4 5 Ксения Бородина примерила молодежный образ

Ксения Бородина не перестает радовать своих подписчиков новыми фотографиями в Инстаграме. На днях телеведущая выложила снимок и продемонстрировала новый лук — знаменитость надела толстовку с капюшоном, объемную куртку, спортивные брюки и кроссовки от бренда Louis Vuitton (которые, к слову, стоят около 70-ти тысяч рублей).



«Закос под молодняк», — так Бородина подписала новое фото, которое подписчики начали бурно обсуждать в комментариях. Многие из них отметили, что большая часть молодежи не может себе позволить такие дорогие вещи, а кто-то посчитал, что этот образ Ксении просто не идет.



Однако огромное количество поклонников телеведущей пришло в восторг от ее эксперимента со стилем. «Вам все подходит, будь вы даже в мешке», «Круто, вам очень идет такой наряд», «Даже в спортивной одежде красотка!» — писали они под снимком. А как вам новый образ Ксении Бородиной?