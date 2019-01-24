Поклонники Татьяны Навки не перестают восхищаться ее подтянутой фигурой. Недавно спортсменка рассказала, как ей удается сохранять стройность.
«Признаюсь вам честно, я тоже подвержена женским слабостям. Но как только я начинаю есть салаты и рыбу, мясо; как можно больше двигаюсь и увлечена каким-то интересным проектом (мои шоу или детьми и т.д.), то все встает на свои места. Поэтому, как вы видите, никакого секрета здесь нет: правильное сбалансированное питание, физические нагрузки, качественный сон и отличное настроение!» — написала фигуристка под новым фото в Инстаграме.
«Красивая, легкая, воздушная, бегущая по волнам девушка», «Счастливая женщина! В глазах огонь, любуюсь...», «Настоящая женщина — пример для многих», — писали поклонники Татьяны Навки в комментариях под публикацией.
Татьяна Навка рассказала, как ей удается поддерживать прекрасную форму
Поклонники Татьяны Навки не перестают восхищаться ее подтянутой фигурой. Недавно спортсменка рассказала, как ей удается сохранять стройность.
Реклама
Жалоба
Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:Правила публикации комментариев к статьям
Жалоба отправлена модератору
Страница закроется автоматически
через 5 секунд
Новое на Woman.ru
- Татьяна Навка рассказала, как ей удается поддерживать прекрасную форму
- Москвичку, предложившую делать эпиляцию детям, осудили в Сети
- «Закос под молодняк»: Ксения Бородина создала молодежный образ с кроссовками за 70 тысяч рублей
- «Я разорен и кругом в долгах»: актер сериала «Воронины» спасает умирающего племянника-сироту
- Китаянка родила ребенка благодаря пересаженной от собственной матери матке
Форум: звёзды
Новое за неделю
Популярное за неделю