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Татьяна Навка рассказала, как ей удается поддерживать прекрасную форму

43-летняя Татьяна Навка нередко выкладывает фото в купальнике и демонстрирует свою подтянутую фигуру. На днях спортсменка рассказала, как ей удается всегда выглядеть великолепно.

Поклонники Татьяны Навки не перестают восхищаться ее подтянутой фигурой. Недавно спортсменка рассказала, как ей удается сохранять стройность.

«Признаюсь вам честно, я тоже подвержена женским слабостям. Но как только я начинаю есть салаты и рыбу, мясо; как можно больше двигаюсь и увлечена каким-то интересным проектом (мои шоу или детьми и т.д.), то все встает на свои места. Поэтому, как вы видите, никакого секрета здесь нет: правильное сбалансированное питание, физические нагрузки, качественный сон и отличное настроение!» — написала фигуристка под новым фото в Инстаграме.

«Красивая, легкая, воздушная, бегущая по волнам девушка», «Счастливая женщина! В глазах огонь, любуюсь...», «Настоящая женщина — пример для многих», — писали поклонники Татьяны Навки в комментариях под публикацией.  

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24 января 2019
Текст Анна Селезнева
Фото Instagram
Теги

Татьяна Навка, Дмитрий Песков

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