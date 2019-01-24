Татьяна Навка рассказала, как ей удается поддерживать прекрасную форму

43-летняя Татьяна Навка нередко выкладывает фото в купальнике и демонстрирует свою подтянутую фигуру. На днях спортсменка рассказала, как ей удается всегда выглядеть великолепно.

1 2 3 4 5 Татьяна Навка рассказала о том, как ей удается поддерживать форму

Поклонники Татьяны Навки не перестают восхищаться ее подтянутой фигурой. Недавно спортсменка рассказала, как ей удается сохранять стройность.



«Признаюсь вам честно, я тоже подвержена женским слабостям. Но как только я начинаю есть салаты и рыбу, мясо; как можно больше двигаюсь и увлечена каким-то интересным проектом (мои шоу или детьми и т.д.), то все встает на свои места. Поэтому, как вы видите, никакого секрета здесь нет: правильное сбалансированное питание, физические нагрузки, качественный сон и отличное настроение!» — написала фигуристка под новым фото в Инстаграме.



«Красивая, легкая, воздушная, бегущая по волнам девушка», «Счастливая женщина! В глазах огонь, любуюсь...», «Настоящая женщина — пример для многих», — писали поклонники Татьяны Навки в комментариях под публикацией.

