«Я не выдержу второй раз такого визга»: Виторган прокомментировал сообщение о новой встрече Собчак и Богомолова

22 января стало известно, что Максим Виторган подрался с Константином Богомоловым на фоне слухов о том, что у режиссера роман с Ксенией Собчак. На днях супруг медиадивы впервые высказался об этой ситуации.

1 2 3 4 5 Максим Виторган получил сообщение о том, что Ксения Собчак встретилась с Константином Богомоловым

В конце прошлого года в СМИ появились слухи о том, что Ксения Собчак намерена уйти от Максима Виторгана к Константину Богомолову. Знаменитости долгое время воздерживались от каких-либо комментариев, а поклонники начали сомневаться в правдивости этой истории. Однако на днях Максим и Константин попали на первые полосы российской прессы — стало известно, что они подрались неподалеку от одной из столичных кофеен.



В своем Инстаграме Богомолов рассказывал о том, какие он получил травмы. Собчак вечером того же дня также высказалась о «масштабных проблемах». А вот Виторган долгое время воздерживался от комментариев.

24 января Максиму сообщили, что его супруга находится на свидании с Константином.

В ответ на это Виторган попросил больше не присылать ему подобных сообщений. «Ребята, завязывайте! 1. Я не работаю по вызову. 2. Я не выдержу второй раз такого визга. 3. Этот гештальт я закрыл. И, если когда-нибудь где-нибудь увидите меня с кем-нибудь, Ксюше не пишите. Поздно. Займитесь собой. Все. Всем спасибо, все свободны», — обратился он к подписчикам (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).



Обеспокоенные поклонники попросили Виторгана объяснить, что происходит в его семейных отношениях: «Не могу в это поверить. Не говорите, что вы решили развестись!», «Максим, как понимать ваше сообщение?». К слову, после этого актер решил закрыть возможность комментировать свой новый пост и воздержался от дальнейших объяснений.