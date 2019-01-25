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«Я не выдержу второй раз такого визга»: Виторган прокомментировал сообщение о новой встрече Собчак и Богомолова

22 января стало известно, что Максим Виторган подрался с Константином Богомоловым на фоне слухов о том, что у режиссера роман с Ксенией Собчак. На днях супруг медиадивы впервые высказался об этой ситуации. 
  • Ксения Собчак, Максим Виторган
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    Максим Виторган получил сообщение о том, что Ксения Собчак встретилась с Константином Богомоловым
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В конце прошлого года в СМИ появились слухи о том, что Ксения Собчак намерена уйти от Максима Виторгана к Константину Богомолову. Знаменитости долгое время воздерживались от каких-либо комментариев, а поклонники начали сомневаться в правдивости этой истории. Однако на днях Максим и Константин попали на первые полосы российской прессы — стало известно, что они подрались неподалеку от одной из столичных кофеен.

В своем Инстаграме Богомолов рассказывал о том, какие он получил травмы. Собчак вечером того же дня также высказалась о «масштабных проблемах». А вот Виторган долгое время воздерживался от комментариев. 

24 января Максиму сообщили, что его супруга находится на свидании с Константином. 

В ответ на это Виторган попросил больше не присылать ему подобных сообщений. «Ребята, завязывайте! 1. Я не работаю по вызову. 2. Я не выдержу второй раз такого визга. 3. Этот гештальт я закрыл. И, если когда-нибудь где-нибудь увидите меня с кем-нибудь, Ксюше не пишите. Поздно. Займитесь собой. Все. Всем спасибо, все свободны», — обратился он к подписчикам (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены). 

Обеспокоенные поклонники попросили Виторгана объяснить, что происходит в его семейных отношениях: «Не могу в это поверить. Не говорите, что вы решили развестись!», «Максим, как понимать ваше сообщение?». К слову, после этого актер решил закрыть возможность комментировать свой новый пост и воздержался от дальнейших объяснений. 

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25 января 2019
Текст Анна Кузнецова
Фото Legion-Media.ru, Persona Stars, Дмитрий Коробейников/ТАСС, Instagram
Теги

Ксения Собчак, Максим Виторган

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16 комментариев Добавить комментарий
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  • Совет да любовь

  • А кто визжал то? Режиссёр штоли

  • Виторган оглох от собственного визга? Действительно, тяжелое испытание для его психики.

  • Сегодня 25 января, 9.36 утра. Как кто-то мог написать Виторгану 25 января,что его жена находится на свидании? Она что, в 6 утра с ним на свиданье поехала, мужу уже сообщили, и это стало известно всем сайтам и журналам? Быстро работают люди! Таких надо в скорую помощь принимать!

  • походу все,развод

  • Гость

    походу все,развод

    да не бросит альфонс кормилицу , все стерпит

  • 25 января сегодня! Она с раннего утра уже на свидании и «бдители» не дремлют, уже успели увидеть, сообщить, а он успел ответить... Своей жизнью и заняться так то некогда....

  • она спит до обеда.

  • Гость

    она спит до обеда.

    вопрос, у кого спит.

  • Ну неужели женщина, изменяющая мужу, будет ходить с любовником на публичные мероприятия. Собчак опять придумала пиар акцию. Народ всему верит, а Ксения деньги получает от публикаций.

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