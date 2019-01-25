Крис Дженнер отреагировала на слухи о свадьбе своей дочери Кайли

Недавно Крис Дженнер дала интервью австрийскому радио. Мама звездного семейства рассказала журналистам о том, что ей известно о предполагаемой свадьбе своей младшей дочери Кайли.

1 2 3 4 5 6 Крис Дженнер отреагировала на слухи о предстоящей свадьбе своей дочери Кайли

Слухи о возможной свадьбе 21-летней Кайли Дженнер и отца ее ребенка 26-летнего рэпера Трэвиса Скотта ходят по Сети уже довольно давно. Новая волна обсуждений началась, когда влюбленные стали называть друг друга мужем и женой в Инстаграме.



Недавно ведущие австралийской радиопередачи The Kyle and Jackie O Show связались с Крис Дженнер, матерью Кайли. Разумеется, главу клана Кардашьян спросили о загадочной свадьбе, вокруг которой ходит столько разговоров. «Уже приготовили свадебные колокольчики для Кайли и Трэвиса?» — уточнил у звезды ведущий.

«Вообще-то, я ничего об этом не знаю», — скромно ответила Крис Дженнер. «Но если вы что-то услышите, позвоните мне!» — шутливо добавила она.

Впрочем, Крис с уверенностью заявила, что Кайли и Трэвис «действительно потрясающе» смотрятся вместе. Конечно, это нисколько не удивило поклонников пары.



После этого 63-летняя звезда немного поведала о своих отношениях с 38-летним Кори Гэмблом. «Я очень рада тому, как сейчас обстоят дела. Не могу представить кого-то, кто мог бы быть для меня лучше, чем он. Сейчас столько всего происходит в разных сферах жизни, и только Кори не дает мне взорваться, оберегает меня и дарит покой», — поделилась знаменитость.



Крис призналась, что сейчас ей особенно нужна поддержка бойфренда, ведь в последнее время она часто нервничает, особенно на съемках шоу. Дженнер сообщила, что на площадке часто происходят ссоры — их провоцирует Хлое Кардашьян, которая сейчас переживает из-за измен своего парня.