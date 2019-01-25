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Крис Дженнер отреагировала на слухи о свадьбе своей дочери Кайли

Недавно Крис Дженнер дала интервью австрийскому радио. Мама звездного семейства рассказала журналистам о том, что ей известно о предполагаемой свадьбе своей младшей дочери Кайли.
  • Крис Дженнер, Кайли Дженнер
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    Крис Дженнер отреагировала на слухи о предстоящей свадьбе своей дочери Кайли
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Слухи о возможной свадьбе 21-летней Кайли Дженнер и отца ее ребенка 26-летнего рэпера Трэвиса Скотта ходят по Сети уже довольно давно. Новая волна обсуждений началась, когда влюбленные стали называть друг друга мужем и женой в Инстаграме.

Недавно ведущие австралийской радиопередачи The Kyle and Jackie O Show связались с Крис Дженнер, матерью Кайли. Разумеется, главу клана Кардашьян спросили о загадочной свадьбе, вокруг которой ходит столько разговоров. «Уже приготовили свадебные колокольчики для Кайли и Трэвиса?» — уточнил у звезды ведущий. 

«Вообще-то, я ничего об этом не знаю», — скромно ответила Крис Дженнер. «Но если вы что-то услышите, позвоните мне!» — шутливо добавила она.

Впрочем, Крис с уверенностью заявила, что Кайли и Трэвис «действительно потрясающе» смотрятся вместе. Конечно, это нисколько не удивило поклонников пары. 

После этого 63-летняя звезда немного поведала о своих отношениях с 38-летним Кори Гэмблом. «Я очень рада тому, как сейчас обстоят дела. Не могу представить кого-то, кто мог бы быть для меня лучше, чем он. Сейчас столько всего происходит в разных сферах жизни, и только Кори не дает мне взорваться, оберегает меня и дарит покой», — поделилась знаменитость.

Крис призналась, что сейчас ей особенно нужна поддержка бойфренда, ведь в последнее время она часто нервничает, особенно на съемках шоу. Дженнер сообщила, что на площадке часто происходят ссоры — их провоцирует Хлое Кардашьян, которая сейчас переживает из-за измен своего парня.

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25 января 2019
Текст Алиса Карпенко
Фото Getty Images, REX Features/Fotodom.ru, Instagram
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Крис Дженнер, Кайли Дженнер, Трэвис Скотт

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Что значит детей? когда тебе 15, а под носом растут "шмели", и подмышки кустатые, хочется естественно выглядеть по другому. Продвинутые мамы, по просьбе дочек, обязательно отведут к мастеру. Это нормально. Не нормально, когда ты на физкультуре, скажем, руку подняла и тебе стыдно...Стыдно, когда ты не умеешь за собой ухаживать, потому что маме плевать или она считает эпиляцю блажью.

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