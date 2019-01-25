На фоне скандала, связанного с неуплатой налогов, Криштиану Роналду может лишиться госнаград. Об этом сообщил президент Португалии Марселу Ребелу ди Соза.

1 2 3 4 5 Криштиану Роналду могут лишить государственных наград Португалии

Скандалы вокруг Криштиану Роналду не утихают. Недавно мадридский суд приговорил футболиста к к 23 месяцам условного заключения и штрафу в размере $18,8 млн за неуплату налогов. По версии следствия, спортсмен скрывал свои реальные доходы, используя подставные компании.



Теперь Роналду могут лишить португальских государственных наград. Как сообщает Sportbox.ru, президент Португалии Марселу Ребелу ди Соза уже высказался по данному поводу:

«Закон прост: министрам решать, может ли это привести к потере награды. Соответствующее решение примут те, кто обладает законными полномочиями»,— передают журналисты слова главы государства.

Напомним, что в 2014-м году нападающий «Ювентуса» был награжден Орденом Инфанта дона Энрике. Он вручается за особые заслуги перед Португалией. Степень кавалера, которой был удостоен Криштиану Роналду, считается одной из самых почетных.