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В Сети сравнивают архивное фото 7-летней Бейонсе и снимок ее старшей дочери

На днях Бейонсе опубликовала в Инстаграме коллаж фотографий, на которых запечатлены она сама в 7-летнем возрасте и ее дочь Блю Айви. Поп-дива предложила поклонникам сравнить снимки.

Семейные споры о том, на кого похож ребенок, — неотъемлемая часть жизни любого родителя. В некоторых случаях гадать не приходится. На днях Бейонсе поставила точку в споре, на кого больше похожа Блю Айви — на мать или отца. 

37-летняя певица опубликовала фото в Инстаграме, которое, видимо, ей прислал один из поклонников. «Кто-то сравнил семилетнюю меня и семилетнюю Айви. Моя малышка подрастает», — написала под постом Бейонсе. Без сомнения, на фото видно, что Блю Айви — копия своей звездной мамы. 

Пост знаменитости моментально набрал несколько миллионов лайков. Напомним, что также певица воспитывает годовалых близнецов Сэра и Руми от рэпера Джей-Зи.  

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25 января 2019
Текст Ольга Петросова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru, Instagram
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Бейонсе, Блю Айви Картер

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