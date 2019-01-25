В Сети сравнивают архивное фото 7-летней Бейонсе и снимок ее старшей дочери

Семейные споры о том, на кого похож ребенок, — неотъемлемая часть жизни любого родителя. В некоторых случаях гадать не приходится. На днях Бейонсе поставила точку в споре, на кого больше похожа Блю Айви — на мать или отца.
37-летняя певица опубликовала фото в Инстаграме, которое, видимо, ей прислал один из поклонников. «Кто-то сравнил семилетнюю меня и семилетнюю Айви. Моя малышка подрастает», — написала под постом Бейонсе. Без сомнения, на фото видно, что Блю Айви — копия своей звездной мамы.
Пост знаменитости моментально набрал несколько миллионов лайков. Напомним, что также певица воспитывает годовалых близнецов Сэра и Руми от рэпера Джей-Зи.