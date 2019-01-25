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Автор «Пятьдесяти оттенков серого» выпускает новый эротический роман

Э. Л. Джеймс работает над новой книгой для взрослых, которую выпустит уже весной этого года. Роман «Мистер» — история Золушки двадцать первого века.
  • Э.Л. Джеймс
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    Автор книги «Пятьдесят оттенков серого» Э. Л. Джеймс выпустит новый эротический роман
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Поклонники истории любви Кристиана Грея и Анастейши Стил, у нас для вас отличные новости! 16 апреля автор трилогии «Пятьдесят оттенков» Э. Л. Джеймс выпустит новый роман под названием «Мистер».

Зарубежное издание Page Six сообщает, что на сей раз в центре сюжета окажутся молодой англичанин-аристократ Максим Тревелян и таинственная, талантливая и красивая Алессия Демати, которая приехала покорять Лондон, оставив позади опасное прошлое.

«Это история Золушки XXI века. Максим и Алессия перенесли меня в увлекательное путешествие. Надеюсь, читателям понравится их захватывающая и чувственная история», — рассказала о новой книге Э. Л. Джеймс.

Издатели обещают, что в новом произведении найдется место эротическим описаниям, которые прославили британскую писательницу.

Напомним, что трилогия «Пятьдесят оттенков серого» разлетелась по миру огромном тиражом (продано более 100 миллионов экземпляров). Позже по произведениям 55-летней Э. Л. Джеймс были сняты фильмы с участием Дакоты Джонсон и Джейми Дорнана.

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25 января 2019
Текст Алиса Карпенко
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
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Дакота Джонсон, Джейми Дорнан

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