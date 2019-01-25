Дженнифер Лопес призналась, что на четвертый день без углеводов и сахара очень хочет есть

49-летняя Дженнифер Лопес запустила десятидневный челлендж, отказавшись от углеводов и сахара. На четвертый день диеты певица призналась, что испытывает сильный голод.

1 2 3 4 5 6 Дженнифер Лопес и Алекс Родригез запустили в Инстаграме фитнес-челлендж

На днях Дженнифер Лопес и ее бойфренд Алекс Родригез приняли участие в фитнес-челлендже. На десять дней пара решила отказаться от сахара и углеводов и призвала присоединиться к ним всех, кто желает быстро похудеть. Однако на четвертые сутки певица призналась, что это испытание оказалось непростым, и теперь Дженнифер чувствует себя голодной.

Публикуя Инстаграм-истории с беговой дорожки певица призналась, что такая диета оказалась тяжелее, чем она думала. «Зная о том, что сахар делает с вашим телом, просто держитесь от него подальше», — посоветовала звезда.

Несмотря на то, что отказ от сахара укрепляет здоровье, настроение от этого не улучшается. На днях папарацци заметили подтянутую и стройную Дженнифер в плохом расположении духа. Звезда, не улыбаясь, призналась репортерам, что очень голодна. Надеемся, что Лопес выдержит этот челлендж, и вскоре мы увидим счастливую улыбку на лице похудевшей знаменитости.