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Денис Глушаков собирается продать дом, в котором жил с женой и детьми

Скандал вокруг развода Дениса Глушакова с женой обрастает новыми подробностями. На днях пресса сообщила о желании футболиста «Спартака» продать их общий дом.
  • Денис Глушаков
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    На днях стали известные новые подробности бракоразводного процесса Дениса Глушакова с женой
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Бракоразводный процесс Дениса Глушакова с женой начался еще в сентябре прошлого года. Тогда Дарья поймала мужа на измене, увидев его отдыхающим с другой девушкой в бане. Глушакова засняла видео и выложила его в интернет, а после подала заявление на развод. 

В декабре в Сети появилась аудиозапись разговора Дениса с женой. В нем спортсмен пригрозил уехать в Грозный и играть за местную команду, чтобы выплачивать маленькие алименты. 

На днях стало известно, что игрок «Спартака» продает общий дом, который, как сообщалось ранее, футболист переписал на свою мать. Двухэтажный особняк, площадь которого 550 квадратных метров, оценивается в 300 миллионов рублей. 

Ранее футболист уже вывел со счетов внушительную сумму, за что, по словам адвоката Дарьи, на него могут завести уголовное дело. 

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25 января 2019
Текст Ольга Петросова
Фото VK.com, Станислав Красильников/ТАСС, Instagram
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Денис Глушаков

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