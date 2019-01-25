Катя Жужа ответила на обвинения Айзы Анохиной в связи с Владом Соколовским

Звезда «Дома-2» Катя Жужа отреагировала на недавнее заявление Айзы Анохиной о ее тайной связи с Владом Соколовским. По словам Жужи, ее оклеветали, а причиной тому стала дружба с Ксенией Бородиной.

1 2 3 4 5 Катя Жужа отреагировала на обвинения в интимной связи с певцом Владом Соколовским

Недавно близкая подруга Риты Дакоты Айза Анохина, отвечая на вопросы подписчиков в Инстаграме, назвала Влада Соколовского лжецом и манипулятором и написала следующую фразу: «Я, когда узнала о его интрижке с этой Жужей, перестала общаться с обоими» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).



В интервью изданию Super Айза рассказала о том, что Влад провел ночь с экс-ведущей «Дома-2» Катей Жужей, когда Дакота была еще беременна и об изменах мужа не подозревала.

Позже в разговоре с журналистами того же издания 30-летняя Жужа опровергла все обвинения и заявила, что ее подставили из-за Бородиной.

«Это вранье полное. Айза Анохина это сказала, потому что она лучшая подружка Ксюши Бородиной. А с Ксюшей Бородиной мы не общаемся», — цитирует СМИ Катю Жужу.



Известно, что год назад между двумя близкими подругами и ведущими «Дома-2» Ксенией Бородиной и Катей Жужей произошла размолвка. Тогда Ксения обвинила Жужу в том, что та воспользовалась дружбой с ней в корыстных целях. «Она предатель. Она очень хотела попасть в телевизор и жить моей жизнью», — писала Бородина в социальных сетях.



Ксения Бородина, к слову, тоже дала исчерпывающий комментарий изданию Super. По словам телеведущей, она никогда не обсуждала личную жизнь Риты Дакоты и Влада Соколовского. Бородина уверяет, что эта история не имеет к ней никакого отношения.