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Катя Жужа ответила на обвинения Айзы Анохиной в связи с Владом Соколовским

Звезда «Дома-2» Катя Жужа отреагировала на недавнее заявление Айзы Анохиной о ее тайной связи с Владом Соколовским. По словам Жужи, ее оклеветали, а причиной тому стала дружба с Ксенией Бородиной.
  • Катя Жужа
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    Катя Жужа отреагировала на обвинения в интимной связи с певцом Владом Соколовским
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Недавно близкая подруга Риты Дакоты Айза Анохина, отвечая на вопросы подписчиков в Инстаграме, назвала Влада Соколовского лжецом и манипулятором и написала следующую фразу: «Я, когда узнала о его интрижке с этой Жужей, перестала общаться с обоими» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

В интервью изданию Super Айза рассказала о том, что Влад провел ночь с экс-ведущей «Дома-2» Катей Жужей, когда Дакота была еще беременна и об изменах мужа не подозревала.

Позже в разговоре с журналистами того же издания 30-летняя Жужа опровергла все обвинения и заявила, что ее подставили из-за Бородиной.

«Это вранье полное. Айза Анохина это сказала, потому что она лучшая подружка Ксюши Бородиной. А с Ксюшей Бородиной мы не общаемся», — цитирует СМИ Катю Жужу.

Известно, что год назад между двумя близкими подругами и ведущими «Дома-2» Ксенией Бородиной и Катей Жужей произошла размолвка. Тогда Ксения обвинила Жужу в том, что та воспользовалась дружбой с ней в корыстных целях. «Она предатель. Она очень хотела попасть в телевизор и жить моей жизнью», — писала Бородина в социальных сетях.

Ксения Бородина, к слову, тоже дала исчерпывающий комментарий изданию Super. По словам телеведущей, она никогда не обсуждала личную жизнь Риты Дакоты и Влада Соколовского. Бородина уверяет, что эта история не имеет к ней никакого отношения. 

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25 января 2019
Текст Алиса Карпенко
Фото Instagram
Теги

Катя Жужа, Влад Соколовский, Айза Анохина (Вагапова-Долматова), Рита Дакота

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6 комментариев Добавить комментарий
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  • Бородина не дура, не лезет в чужую семью, как разоблачительница "злостного" изменщика Соколовского и будучи одновременно подругой Дакоты,Айза.Хотя похоже, она просто пиарится за счёт "подруги".

  • А мне кажется, что сама Дакота её об этом и попросила. Сама видать не может, кто-то тут про соглашение писал между ней и Соколовским.

  • жужи,айзы, дакоты....из жизни братьев наших меньших.

  • Гость

    А мне кажется, что сама Дакота её об этом и попросила. Сама видать не может, кто-то тут про соглашение писал между ней и Соколовским.

    Так скорее всего и есть Дакота тот ещё манипулятор.

  • Кто следующая из подруг Дакоты продолжит разоблачение Соколовского?Подождут до новой песни Дакоты или не будут время терять?

  • Неужели Дакоте доставляет удовольствие, как склоняют имя отца её дочери?Хотя вряд ли, ведь своего отца она не пощадила ради хайпа.

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