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Родственники Меган Маркл снова публично выясняют отношения в Сети

Меган Маркл то и дело приходится краснеть из-за поведения сестры и отца, которые делают все, чтобы выставить герцогиню Сассекскую в негативном свете. На днях к публичным ссорам присоединился и племянник супруги принца Гарри. 

После того как Меган Маркл стала женой принца Гарри, она перестала общаться со своими родственниками. На это у нее были веские причины — сестра и отец Меган, Саманта и Томас, не раз пытались заработать на ее популярности, рассказывая компрометирующие подробности о герцогине Сассекской в СМИ.

На днях родственники Меган снова заставили ее краснеть. В этот раз публично выяснять отношения начали племянник Маркл Тайлер Дули и сестра Саманта. Молодой человек решил принять участие в новом реалити-шоу, посвященном жизни членов королевской семьи. Там он намеревается рассказать о своей «любимой тетушке» Меган то, чего широкая аудитория еще не знает. Тайлер имел неосторожность написать в Твиттере, что Саманта спекулирует на имени знаменитой сестры, чтобы заработать денег.

Скандально известная женщина не стала молчать. В ответ она буквально приказала родственнику больше никогда не говорить о семье Маркл, а также заявила, что он больше не является ее членом. Стоит ли говорить, что пламенное послание Саманты было «приправлено» несколькими ругательствами в адрес племянника. Остается только представлять, что насколько Меган неловко чувствует себя в подобных ситуациях.  

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25 января 2019
Текст Анна Селезнева
Фото Legion-Media.ru, Getty Images
Теги

Меган Маркл

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Почему Маркл должна краснеть и испытывать неловкость за поведение взрослых людей? Они сами должны отдавать отчёт своим поступкам и даже если им самим не стыдно, то Маркл то при чем?))) Она разве несет за них моральную ответственность? Она из родила и воспитала? Привила такие ценности?

  • А ей-то что? Она такая же и не в один скандал втянута была. От осинки апельсинки не родятся. На первом фото страхолюдина, на транса похожа

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