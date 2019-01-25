Родственники Меган Маркл снова публично выясняют отношения в Сети

После того как Меган Маркл стала женой принца Гарри, она перестала общаться со своими родственниками. На это у нее были веские причины — сестра и отец Меган, Саманта и Томас, не раз пытались заработать на ее популярности, рассказывая компрометирующие подробности о герцогине Сассекской в СМИ.
На днях родственники Меган снова заставили ее краснеть. В этот раз публично выяснять отношения начали племянник Маркл Тайлер Дули и сестра Саманта. Молодой человек решил принять участие в новом реалити-шоу, посвященном жизни членов королевской семьи. Там он намеревается рассказать о своей «любимой тетушке» Меган то, чего широкая аудитория еще не знает. Тайлер имел неосторожность написать в Твиттере, что Саманта спекулирует на имени знаменитой сестры, чтобы заработать денег.
Скандально известная женщина не стала молчать. В ответ она буквально приказала родственнику больше никогда не говорить о семье Маркл, а также заявила, что он больше не является ее членом. Стоит ли говорить, что пламенное послание Саманты было «приправлено» несколькими ругательствами в адрес племянника. Остается только представлять, что насколько Меган неловко чувствует себя в подобных ситуациях.
Почему Маркл должна краснеть и испытывать неловкость за поведение взрослых людей? Они сами должны отдавать отчёт своим поступкам и даже если им самим не стыдно, то Маркл то при чем?))) Она разве несет за них моральную ответственность? Она из родила и воспитала? Привила такие ценности?