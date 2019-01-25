Родственники Меган Маркл снова публично выясняют отношения в Сети

Меган Маркл то и дело приходится краснеть из-за поведения сестры и отца, которые делают все, чтобы выставить герцогиню Сассекскую в негативном свете. На днях к публичным ссорам присоединился и племянник супруги принца Гарри.



1 2 3 4 5 Родственники Меган Маркл снова выясняют отношения в Сети

После того как Меган Маркл стала женой принца Гарри, она перестала общаться со своими родственниками. На это у нее были веские причины — сестра и отец Меган, Саманта и Томас, не раз пытались заработать на ее популярности, рассказывая компрометирующие подробности о герцогине Сассекской в СМИ.



На днях родственники Меган снова заставили ее краснеть. В этот раз публично выяснять отношения начали племянник Маркл Тайлер Дули и сестра Саманта. Молодой человек решил принять участие в новом реалити-шоу, посвященном жизни членов королевской семьи. Там он намеревается рассказать о своей «любимой тетушке» Меган то, чего широкая аудитория еще не знает. Тайлер имел неосторожность написать в Твиттере, что Саманта спекулирует на имени знаменитой сестры, чтобы заработать денег.



Скандально известная женщина не стала молчать. В ответ она буквально приказала родственнику больше никогда не говорить о семье Маркл, а также заявила, что он больше не является ее членом. Стоит ли говорить, что пламенное послание Саманты было «приправлено» несколькими ругательствами в адрес племянника. Остается только представлять, что насколько Меган неловко чувствует себя в подобных ситуациях.

