В свой 30-летний юбилей Александр Петров пожертвовал на благотворительность 30 тысяч рублей

25 января Александру Петрову исполнилось 30 лет. В этот день актер решил перечислить благотворительному фонду Константина Хабенского деньги и призвал своих подписчиков сделать то же самое.

1 2 3 4 5 Александр Петров отметил 30-летний юбилей

Один из самых популярных и востребованных актеров нашей страны — Александр Петров — 25 января празднует свой 30-летний юбилей. В свой день рождения он призвал поклонников не дарить ему подарки, а перечислить хотя бы маленькую сумму в благотворительный Фонд Константина Хабенского.



«В день рождения принято получать подарки, но я хотел бы вместе с вами сделать все наоборот — подарить шанс на жизнь тем, кто прямо сейчас борется с тяжелым заболеванием. Это подопечные фонда — дети с опухолями мозга. Сегодня я отправил в фонд 30 000 рублей. Если вы хотите поздравить меня, знайте: я буду рад, если и вы решите поддержать Фонд Хабенского», — написал актер в своем Инстаграме.



Многие подписчики Петрова с радостью приняли это предложение и оценили его благородство и доброту.

