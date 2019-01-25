Один из самых популярных и востребованных актеров нашей страны — Александр Петров — 25 января празднует свой 30-летний юбилей. В свой день рождения он призвал поклонников не дарить ему подарки, а перечислить хотя бы маленькую сумму в благотворительный Фонд Константина Хабенского.
«В день рождения принято получать подарки, но я хотел бы вместе с вами сделать все наоборот — подарить шанс на жизнь тем, кто прямо сейчас борется с тяжелым заболеванием. Это подопечные фонда — дети с опухолями мозга. Сегодня я отправил в фонд 30 000 рублей. Если вы хотите поздравить меня, знайте: я буду рад, если и вы решите поддержать Фонд Хабенского», — написал актер в своем Инстаграме.
Многие подписчики Петрова с радостью приняли это предложение и оценили его благородство и доброту.
В свой 30-летний юбилей Александр Петров пожертвовал на благотворительность 30 тысяч рублей
Один из самых популярных и востребованных актеров нашей страны — Александр Петров — 25 января празднует свой 30-летний юбилей. В свой день рождения он призвал поклонников не дарить ему подарки, а перечислить хотя бы маленькую сумму в благотворительный Фонд Константина Хабенского.
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