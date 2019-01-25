Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Кортни Кардашьян рассказала о ссоре с Кайли Дженнер

Сестры Кардашьян-Дженнер откровенно делятся с поклонниками подробностями отношений друг с другом. Недавно Кортни призналась, что недавно между ней и Кайли произошел конфликт. 

Сестры Кардашьян-Дженнер не стесняются выражать свои чувства и рассказывать о сложностях во взаимоотношениях друг с другом. Недавно Кортни рассказала о ссоре с Кайли. 39-летняя мама троих детей выложила в Инстаграме фото, на которых обнимает младшую сестру. Как оказалось, на этих снимках знаменитости мирятся после недавнего конфликта.

Кортни призналась, что за пару дней до традиционной рождественской вечеринки, которую устраивает Ким Кардашьян, поругалась с Кайли. Именно во время торжества две сестры обсудили возникшее между ними недопонимание и помирились. В чем была причина конфликта, Кортни не призналась.

В последнее время в Сети все чаще появляется информация о том, что отношения Кендалл и Кайли Дженнер больше похожи на холодную войну, чем на сестринскую любовь. Поклонникам знаменитого семейства только остается надеяться, что девушки сумеют сохранить дружбу и взаимопонимание.  

Перейти к обсуждению


25 января 2019
Текст Анна Селезнева
Фото Instagram
Теги

Кайли Дженнер, Кортни Кардашьян, Кендалл Дженнер

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Правила публикации комментариев к статьям

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Правила публикации комментариев к статьям
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев
Новое на Woman.ru

Форум: звёзды

Все темы: 1 380

Новое за три дня

10 новых тем

Популярное за три дня

9 популярных тем





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.