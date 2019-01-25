Сестры Кардашьян-Дженнер не стесняются выражать свои чувства и рассказывать о сложностях во взаимоотношениях друг с другом. Недавно Кортни рассказала о ссоре с Кайли. 39-летняя мама троих детей выложила в Инстаграме фото, на которых обнимает младшую сестру. Как оказалось, на этих снимках знаменитости мирятся после недавнего конфликта.
Кортни призналась, что за пару дней до традиционной рождественской вечеринки, которую устраивает Ким Кардашьян, поругалась с Кайли. Именно во время торжества две сестры обсудили возникшее между ними недопонимание и помирились. В чем была причина конфликта, Кортни не призналась.
В последнее время в Сети все чаще появляется информация о том, что отношения Кендалл и Кайли Дженнер больше похожи на холодную войну, чем на сестринскую любовь. Поклонникам знаменитого семейства только остается надеяться, что девушки сумеют сохранить дружбу и взаимопонимание.
Кортни Кардашьян рассказала о ссоре с Кайли Дженнер
Сестры Кардашьян-Дженнер не стесняются выражать свои чувства и рассказывать о сложностях во взаимоотношениях друг с другом. Недавно Кортни рассказала о ссоре с Кайли. 39-летняя мама троих детей выложила в Инстаграме фото, на которых обнимает младшую сестру. Как оказалось, на этих снимках знаменитости мирятся после недавнего конфликта.
Реклама
Жалоба
Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:Правила публикации комментариев к статьям
Жалоба отправлена модератору
Страница закроется автоматически
через 5 секунд
Новое на Woman.ru
- В Сети появились фото Анджелины Джоли, продающей с детьми лакомства для собак
- «Ситуация патовая»: спортивный врач заявил, что Александру Кокорину срочно нужна реабилитация из-за проблем с коленом
- Кортни Кардашьян рассказала о ссоре с Кайли Дженнер
- В свой 30-летний юбилей Александр Петров пожертвовал на благотворительность 30 тысяч рублей
- Родственники Меган Маркл снова публично выясняют отношения в Сети
Форум: звёзды
Новое за три дня
Популярное за три дня