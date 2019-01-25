Кортни Кардашьян рассказала о ссоре с Кайли Дженнер

Сестры Кардашьян-Дженнер откровенно делятся с поклонниками подробностями отношений друг с другом. Недавно Кортни призналась, что недавно между ней и Кайли произошел конфликт.

1 2 3 4 5 Кортни Кардашьян призналась, что недавно поссорилась с Кайли Дженнер

Сестры Кардашьян-Дженнер не стесняются выражать свои чувства и рассказывать о сложностях во взаимоотношениях друг с другом. Недавно Кортни рассказала о ссоре с Кайли. 39-летняя мама троих детей выложила в Инстаграме фото, на которых обнимает младшую сестру. Как оказалось, на этих снимках знаменитости мирятся после недавнего конфликта.



Кортни призналась, что за пару дней до традиционной рождественской вечеринки, которую устраивает Ким Кардашьян, поругалась с Кайли. Именно во время торжества две сестры обсудили возникшее между ними недопонимание и помирились. В чем была причина конфликта, Кортни не призналась.



В последнее время в Сети все чаще появляется информация о том, что отношения Кендалл и Кайли Дженнер больше похожи на холодную войну, чем на сестринскую любовь. Поклонникам знаменитого семейства только остается надеяться, что девушки сумеют сохранить дружбу и взаимопонимание.

