Анджелина Джоли дала своим поклонникам еще один повод убедиться в том, что она не страдает звездной болезнью. Некоторое время назад актрису заметили в одном из парков продающей лакомства для собак вместе с детьми.

1 2 3 4 5 В Сети появились фото Анджелины Джоли, продающей с детьми лакомства для собак

Анджелина Джоли, несмотря на всемирную известность, в повседневной жизни старается вести себя как обычный человек. Недавно доказательство этому появилось в Сети. Некоторое время назад начинающая актриса Сара Рамос заметила звезду вместе с детьми в парке для собак. Девушка засняла, как Джоли продавала лакомства для питомцев, но долгое время не решалась выкладывать фото. На днях она все-таки опубликовала эти кадры в своем Инстаграме.



«Я не знаю, почему Господь выбрал меня, чтобы рассказать эту историю, но я должна выполнить свое предназначение. Несколько месяцев назад я пошла в парк для собак и увидела, как Анджелина Джоли продает лакомства для братьев наших меньших», — написала девушка в своем микроблоге.



Подписчики Сары были в восторге от фото и поблагодарили ее за то, что она поделилась эксклюзивными кадрами. Но нашлись и те, кто осудил девушку за то, что она нарушила границы личного пространства Анджелины и ее детей.

