Анджелина Джоли, несмотря на всемирную известность, в повседневной жизни старается вести себя как обычный человек. Недавно доказательство этому появилось в Сети. Некоторое время назад начинающая актриса Сара Рамос заметила звезду вместе с детьми в парке для собак. Девушка засняла, как Джоли продавала лакомства для питомцев, но долгое время не решалась выкладывать фото. На днях она все-таки опубликовала эти кадры в своем Инстаграме.
«Я не знаю, почему Господь выбрал меня, чтобы рассказать эту историю, но я должна выполнить свое предназначение. Несколько месяцев назад я пошла в парк для собак и увидела, как Анджелина Джоли продает лакомства для братьев наших меньших», — написала девушка в своем микроблоге.
Подписчики Сары были в восторге от фото и поблагодарили ее за то, что она поделилась эксклюзивными кадрами. Но нашлись и те, кто осудил девушку за то, что она нарушила границы личного пространства Анджелины и ее детей.
В Сети появились фото Анджелины Джоли, продающей с детьми лакомства для собак
Анджелина Джоли, несмотря на всемирную известность, в повседневной жизни старается вести себя как обычный человек. Недавно доказательство этому появилось в Сети. Некоторое время назад начинающая актриса Сара Рамос заметила звезду вместе с детьми в парке для собак. Девушка засняла, как Джоли продавала лакомства для питомцев, но долгое время не решалась выкладывать фото. На днях она все-таки опубликовала эти кадры в своем Инстаграме.
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