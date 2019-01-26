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В Сети появились фото Анджелины Джоли, продающей с детьми лакомства для собак

Анджелина Джоли дала своим поклонникам еще один повод убедиться в том, что она не страдает звездной болезнью. Некоторое время назад актрису заметили в одном из парков продающей лакомства для собак вместе с детьми. 
  • Анджелина Джоли
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    В Сети появились фото Анджелины Джоли, продающей с детьми лакомства для собак
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Анджелина Джоли, несмотря на всемирную известность, в повседневной жизни старается вести себя как обычный человек. Недавно доказательство этому появилось в Сети. Некоторое время назад начинающая актриса Сара Рамос заметила звезду вместе с детьми в парке для собак. Девушка засняла, как Джоли продавала лакомства для питомцев, но долгое время не решалась выкладывать фото. На днях она все-таки опубликовала эти кадры в своем Инстаграме.

«Я не знаю, почему Господь выбрал меня, чтобы рассказать эту историю, но я должна выполнить свое предназначение. Несколько месяцев назад я пошла в парк для собак и увидела, как Анджелина Джоли продает лакомства для братьев наших меньших», — написала девушка в своем микроблоге.

Подписчики Сары были в восторге от фото и поблагодарили ее за то, что она поделилась эксклюзивными кадрами. Но нашлись и те, кто осудил девушку за то, что она нарушила границы личного пространства Анджелины и ее детей.  

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26 января 2019
Текст Анна Селезнева
Фото Instagram
Теги

Анджелина Джоли

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