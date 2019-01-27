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Эксперт по языку тела объяснил, почему беременная Меган Маркл придерживает свой живот

Пользователи Сети гадают, почему Меган Маркл постоянно придерживает свой беременный живот. Недавно эксперт по языку тела объяснил, с чем связана эта привычка герцогини Сассекской. 
  • Меган Маркл, Принц Гарри
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    Эксперт по языку тела объяснил, почему Меган Маркл постоянно придерживает беременный живот
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Вот уже несколько месяцев к беременной Меган Маркл прикованы миллионы взглядов по всему миру. Каждый выход в свет герцога и герцогини Сассекских широко обсуждается в СМИ. Не так давно интернет-пользователи заметили, что супруга принца Гарри постоянно придерживает руками свой живот. 

Недоброжелатели Меган регулярно отпускают различные колкости по этому поводу. 

Многие из них уверены, что герцогиня так себя ведет, чтобы привлечь больше внимания к своему положению и лишний раз подчеркнуть, что она носит под сердцем ребенка принца.  

На днях журналист портала Daily Mail побеседовал с экспертом по языку тела Гарри Уитчелом, чтобы выяснить, насколько справедливы обвинения хейтеров. «Таким жестом она пытается сдерживать себя и контролировать свои эмоции. По королевскому протоколу от нее требуется быть скромной, и она искренне старается соответствовать ожиданиям семьи супруга», — объяснил специалист. Уитчел также уверен, что герцогиня не играет на публику, а таким образом неосознанно защищает своего ребенка. По его словам, все нападки на Меган несправедливы, ведь она просто следует материнскому инстинкту.     

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27 января 2019
Текст Мария Точилкина
Фото Getty Images
Теги

Меган Маркл, Принц Гарри, Все о беременности Меган Маркл

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Старается везде влезть вперед принца, тратит на бренды бешеные суммы и доводит помощников до увольнения она,, видимо, тоже из скромности и от больших стараний соответствовать ожиданиям?

  • Новость дня?

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