Эксперт по языку тела объяснил, почему беременная Меган Маркл придерживает свой живот

Вот уже несколько месяцев к беременной Меган Маркл прикованы миллионы взглядов по всему миру. Каждый выход в свет герцога и герцогини Сассекских широко обсуждается в СМИ. Не так давно интернет-пользователи заметили, что супруга принца Гарри постоянно придерживает руками свой живот.
Недоброжелатели Меган регулярно отпускают различные колкости по этому поводу.
На днях журналист портала Daily Mail побеседовал с экспертом по языку тела Гарри Уитчелом, чтобы выяснить, насколько справедливы обвинения хейтеров. «Таким жестом она пытается сдерживать себя и контролировать свои эмоции. По королевскому протоколу от нее требуется быть скромной, и она искренне старается соответствовать ожиданиям семьи супруга», — объяснил специалист. Уитчел также уверен, что герцогиня не играет на публику, а таким образом неосознанно защищает своего ребенка. По его словам, все нападки на Меган несправедливы, ведь она просто следует материнскому инстинкту.