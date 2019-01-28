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«Вышел из кафе и не вернулся»: Екатерина Архарова сообщила, что ее муж пропал

На днях Екатерина Архарова опубликовала пост, в котором рассказала, что уже вторые сутки ее муж Артем не выходит на связь. Актриса призвала всех неравнодушных поделиться любой информацией о пропавшем без вести супруге. 

У 43-летней Екатерины Архаровой случилась беда — бесследно пропал ее муж Артем Илясов. Актриса написала об этом в своем Инстаграме в надежде получить информацию о местонахождении супруга. 

Мужчина вышел из кафе «Раиса Захарна» (возле метро Киевская) 26 января около 19.00 часов и не вернулся. «Телефон выключен. Человек пропал бесследно. Ни дома, ни на работе, ни у друзей не появлялся. Рост приблизительно 185. Был одет в потертый серо-голубой свитер в косичку, темно-синие джинсы, замшевые темно-синие ботинки. Сверху была дубленка темно-синего цвета с серебристыми лацканами, бледно сиреневый шарф и такая же шапка. Ездит на черном джипе BMW 5», — написала под постом Екатерина (орфография и пунктуация автора соблюдены)

Актриса обратилась с просьбой к подписчикам сообщить любую информацию, которая поможет найти пропавшего мужа. Мы также призываем всех, кто видел Артема в последние дни, связаться с Екатериной. 

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28 января 2019
Текст Ольга Петросова
Фото Legion-Media.ru, Instagram
Теги

Екатерина Архарова

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8 комментариев Добавить комментарий
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  • Страшно:((

  • Одет конечно неприметно.

  • правда очень страшно(((

  • Какая то мутная история. Видела их в начле января в перинатальном центре Мать и Дитя на Севастопольском, вполне себе нормально общались, адекватные, вместе ко врачу ходили. Может решил свалить по тихому...

  • Надеюсь что с мужем актрисы все в порядке, из моего опыта хочу скахать что бывают случаи когда человек уходит в загул, т.е встретил друга и пошел к нему в гости, выпил и ушел в запой.

  • Кстати в отделении эко они были.

  • Гость

    Надеюсь что с мужем актрисы все в порядке, из моего опыта хочу скахать что бывают случаи когда человек уходит в загул, т.е встретил друга и пошел к нему в гости, выпил и ушел в запой.

    Или встретил подругу, пошел к ней в гости и ушел в загул.

  • Зайдите на сайт кофе...это кофе они и открыли. Пиар чистой воды..

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