«Вышел из кафе и не вернулся»: Екатерина Архарова сообщила, что ее муж пропал

На днях Екатерина Архарова опубликовала пост, в котором рассказала, что уже вторые сутки ее муж Артем не выходит на связь. Актриса призвала всех неравнодушных поделиться любой информацией о пропавшем без вести супруге.

1 2 3 4 5 Утром 28 января Екатерина Архарова написала тревожный пост в Инстаграме

У 43-летней Екатерины Архаровой случилась беда — бесследно пропал ее муж Артем Илясов. Актриса написала об этом в своем Инстаграме в надежде получить информацию о местонахождении супруга.

Мужчина вышел из кафе «Раиса Захарна» (возле метро Киевская) 26 января около 19.00 часов и не вернулся. «Телефон выключен. Человек пропал бесследно. Ни дома, ни на работе, ни у друзей не появлялся. Рост приблизительно 185. Был одет в потертый серо-голубой свитер в косичку, темно-синие джинсы, замшевые темно-синие ботинки. Сверху была дубленка темно-синего цвета с серебристыми лацканами, бледно сиреневый шарф и такая же шапка. Ездит на черном джипе BMW 5», — написала под постом Екатерина (орфография и пунктуация автора соблюдены).

Актриса обратилась с просьбой к подписчикам сообщить любую информацию, которая поможет найти пропавшего мужа. Мы также призываем всех, кто видел Артема в последние дни, связаться с Екатериной.