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Андрей Аршавин признался, что провел новогоднюю ночь в одиночестве

Недавно Алиса Аршавина рассказала СМИ, что рассталась с мужем Андреем. В последнем интервью футболист подтвердил, что Новый год он встречал один.

В личной жизни Андрея Аршавина снова наступила черная полоса. От первой своей супруги Юлии Барановской Андрей Аршавин решил уйти после 10 лет отношений. Телеведущая была на пятом месяце беременности, когда узнала, что футболист ей изменяет. Брак спортсмена с Алисой Казьминой тоже треснул по швам. В начале этого года журналистка заявила, что развелась с Аршавиным. Причиной расставания снова стали измены супруга. Отметим, что в браке с Алисой у Андрея родилась дочь Есения.

Недавно Андрей Аршавин дал короткое интервью телеканалу «Матч ТВ», в котором ответил на вопросы, связанные с карьерой и личной жизнью. 

«Я встретил Новый год один», — сообщил Андрей в эфире.

На следующий вопрос — каким своим поступком гордится спортсмен — он ответил кратко: «Никаким».

Отметим, что недавно закончивший свою карьеру Аршавин, вновь вернулся на футбольное поле. В Катаре спортсмен сыграл в товарищеском матче в составе сборной РФС. Об этом сообщается в официальном Твиттере организации.

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28 января 2019
Текст Алиса Карпенко
Фото Getty Images, Persona Stars, Instagram
Теги

Андрей Аршавин, Алиса Аршавина (Казьмина)

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