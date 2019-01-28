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Антон Немцов впервые стал папой и назвал сына в честь погибшего отца

На днях Антон Немцов и его супруга Анна Игнатьева впервые стали родителями. Своего сына молодые люди назвали в честь отца Антона Бориса Немцова. 

В июне прошлого года 23-летний Антон Немцов женился на своей избраннице Анне Игнатьевой, с которой встречался на протяжении нескольких месяцев. На днях стало известно, что молодожены стали родителями сына. Наследника они назвали в честь погибшего отца Антона Бориса Немцова. Об этом в своем телеграм-канале сообщила Ксения Собчак со ссылкой на Алексея Венедиктова.

«У Антона Немцова, сына Бориса Немцова, родился сын. Борис Немцов-младший. Вот», — говорится в новом посте.

Напомним, Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015-го на Большом Москворецком мосту в Москве. Политику было 55 лет. 

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28 января 2019
Текст Анна Селезнева
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Борис Немцов

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