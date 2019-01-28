Спустя несколько месяцев после развода Александр Гобозов снова женится

На протяжении нескольких лет телезрители следили за отношениями Александра Гобозова и его жены Алианы Устиненко. Молодые люди воспитывали общего сына Роберта, расставались и разводились, потом мирились и даже снова заключали брак. Однако осенью прошлого года окончательная точка в отношениях звезд «Дома-2» все же была поставлена.
Несмотря на совсем недавний развод, Александр Гобозов уже успел наладить свою личную жизнь.
Известно, что влюбленные познакомились на работе (сейчас Гобозов занимается маркетингом). По всей видимости, отношения пары развиваются стремительно. На днях близкий друг экс-участника «Дома-2» Давид Антанашвили сообщил в своем Инстаграме о скорой свадьбе Александра Гобозова.
«В скором времени он женится, но это секрет...» — подписал совместный снимок с Александром Давид.
Отметим, что с прежней супругой Алианой Утиненко Александру Гобозову удалось сохранить теплые отношения. Он регулярно видится со своим сыном Робертом, который остался жить с мамой после развода родителей.