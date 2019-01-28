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Спустя несколько месяцев после развода Александр Гобозов снова женится

Менее чем полгода назад Александр Гобозов развелся с Алианой Устиненко, а теперь уже готов связать себя новыми узами брака. Об этом сообщил близкий друг экс-участника «Дома-2» Давид Антанашвили.
  • Александр Гобозов
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    Александр Гобозов планирует жениться спустя несколько месяцев после развода
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На протяжении нескольких лет телезрители следили за отношениями Александра Гобозова и его жены Алианы Устиненко. Молодые люди воспитывали общего сына Роберта, расставались и разводились, потом мирились и даже снова заключали брак. Однако осенью прошлого года окончательная точка в отношениях звезд «Дома-2» все же была поставлена. 

Несмотря на совсем недавний развод, Александр Гобозов уже успел наладить свою личную жизнь.

Новой избранницей экс-участника телестройки стала Надежда Бурковская из Красноярска, у которой, как и у Александра, тоже есть ребенок — дочь Мария.

Известно, что влюбленные познакомились на работе (сейчас Гобозов занимается маркетингом). По всей видимости, отношения пары развиваются стремительно. На днях близкий друг экс-участника «Дома-2» Давид Антанашвили сообщил в своем Инстаграме о скорой свадьбе Александра Гобозова. 

«В скором времени он женится, но это секрет...» — подписал совместный снимок с Александром Давид.

Отметим, что с прежней супругой Алианой Утиненко Александру Гобозову удалось сохранить теплые отношения. Он регулярно видится со своим сыном Робертом, который остался жить с мамой после развода родителей.

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28 января 2019
Текст Алиса Карпенко
Фото Instagram
Теги

Александр Гобозов

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Как эти мужчины так быстро переключаются с одной на другую...

  • Все бизнесмены! ну какой бизнес у габоза?

  • Какой сын Родион?
    Роберт сына зовут!

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