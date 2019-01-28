Почему Меган Маркл больше нельзя самой закрывать двери машины

Опасаясь за безопасность Меган Маркл, члены королевской семьи приняли решение запретить ей самостоятельно открывать и закрывать двери автомобиля. Вместо нее это будут делать охранники.

1 2 3 4 5 Меган Маркл запретят самостоятельно закрывать двери автомобиля

Пару месяцев назад папарацци засняли Меган Маркл в тот момент, когда она самостоятельно закрывала дверь автомобиля. Фотографии вызывали неоднозначную реакцию общественности — почему герцогиня Сассекская продолжает вести себя, как простая девчонка?



Это не оставили без внимания и в монаршей семье. Недавняя авария с участием принца Филиппа заставила членов королевской охраны усилить меры безопасности на дороге. Британский таблоид The Sun сообщает, что закрывать автомобильные двери за Меган Маркл теперь будут охранники.

«Это может показаться чем-то тривиальным, но в решающий момент даже такая мелочь может сыграть большую роль», — сообщает источник британского издания.

«Если Меган самостоятельно закроет дверь и не дай Бог подвергнется нападению, она не сможет быстро и безопасно вернуться в машину. Охрана должна всегда контролировать ситуацию», — добавил инсайдер. The Sun также сообщает, что некоторые автомобили, используемые Меган и Гарри в служебных поездках, уже имеют самозапирающиеся двери.



В апреле этого года принц Гарри и Меган должны стать родителями. Именно поэтому здоровью и безопасности беременной герцогини уделяется особое внимание.