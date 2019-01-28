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«Длинные волосы с двумя детьми — это роскошь»: Дарья Мельникова решилась на каре

В декабре прошлого года Дарья Мельникова во второй раз стала мамой. На днях актриса коротко постриглась, так как теперь ухаживать за длинными волосами у нее не хватает времени. 

Длинные волосы требуют тщательного ухода, поэтому многие девушки переходят на стрижки покороче. На днях поменяла прическу и звезда сериала «Папины дочки» Дарья Мельникова. Теперь актриса носит каре. 

Чуть больше месяца назад известная артистка во второй раз стала мамой. Напомним, что Дарья Мельникова и Артур Смольянинов уже воспитывают трехлетнего сына, названного в честь отца Артуром. Рождение второго малыша и, как следствие, нехватка времени вынудили Дарью сделать короткую стрижку. По словам актрисы, «длинные волосы с двумя детьми — это роскошь».

Подписчики оценили новый образ звезды и похвалили ее за смелость. Внимательные  поклонники сериала «Папины дочки» отметили, что сейчас у актрисы такая же прическа, как у ее прежней героини Жени Васнецовой. 

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28 января 2019
Текст Ольга Петросова
Фото Андрей Калмыков/Woman.ru, Instagram
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Дарья Мельникова, Артур Смольянинов

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