Юлия Савичева рассказала о трагической потере своего первого ребенка

Чуть больше года назад Юлия Савичева и ее супруг Александр Аршинов впервые стали родителями. В своем недавнем интервью для передачи «Душевный разговор с Жасмин», выпуски которой появляются на YouTube-канале певицы, Савичева рассказала о том, что ее первая беременность закончилась трагично.
«Срок был небольшой, я продолжала после этого работать. В тот момент, когда случилось несчастье, я очень поверхностно к этому относилась и думала, что все само собой произойдет и ничего страшного не случится, хотя врачи меня предупреждали», — поделилась Юлия подробностями своего горя.
«Организм отказывался, ведь я работала в таком надрывном режиме. Вскоре мне пошли навстречу, мы изменили график. Потом в ход пошли различные препараты. Но и это не помогало. Врачи сразу сказали, что это от нагрузок, и если я хочу детей, придется чем-то пожертвовать», — поведала Юлия.
Певица приняла решение оставить на какое-то время карьеру и восстановить здоровье. Продюсер артистки Максим Фадеев разрешил ей сделать перерыв на один год.
«После этой долгой истории Господь послал нам Аню», — рассказала Юлия. Напомним, что первым о радостном и долгожданном рождении малышки объявил Максим Фадеев на своей странице в Инстаграме.