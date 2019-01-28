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Юлия Савичева рассказала о трагической потере своего первого ребенка

Юлия Савичева призналась, что до появления на свет своей дочери Анны уже была однажды беременна, но не смогла выносить ребенка. Трагическую историю звезда поведала в интервью для YouTube-канала певицы Жасмин.
  • Юлия Савичева
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    Юлия Савичева призналась, что до рождения своего первенца пережила выкидыш
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Чуть больше года назад Юлия Савичева и ее супруг Александр Аршинов впервые стали родителями. В своем недавнем интервью для передачи «Душевный разговор с Жасмин», выпуски которой появляются на YouTube-канале певицы, Савичева рассказала о том, что ее первая беременность закончилась трагично.

«Срок был небольшой, я продолжала после этого работать. В тот момент, когда случилось несчастье, я очень поверхностно к этому относилась и думала, что все само собой произойдет и ничего страшного не случится, хотя врачи меня предупреждали», — поделилась Юлия подробностями своего горя.

Певица призналась, что забеременнеть во второй раз смогла не сразу.

«Организм отказывался, ведь я работала в таком надрывном режиме. Вскоре мне пошли навстречу, мы изменили график. Потом в ход пошли различные препараты. Но и это не помогало. Врачи сразу сказали, что это от нагрузок, и если я хочу детей, придется чем-то пожертвовать», — поведала Юлия.

Певица приняла решение оставить на какое-то время карьеру и восстановить здоровье. Продюсер артистки Максим Фадеев разрешил ей сделать перерыв на один год.

«После этой долгой истории Господь послал нам Аню», — рассказала Юлия. Напомним, что первым о радостном и долгожданном рождении малышки объявил Максим Фадеев на своей странице в Инстаграме.

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28 января 2019
Текст Алиса Карпенко
Фото Instagram, Legion-Media.ru, YouTube
Теги

Юлия Савичева, Максим Фадеев, Певица Жасмин

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