После развода 65-летняя Елена Степаненко решилась на подтяжку лица

Часто развод подталкивает женщин к радикальным изменениям во внешности. На днях стало известно, что Елена Степаненко готовится сделать пластическую операцию.

1 2 3 4 5 На днях СМИ стало известно о намерении Елены Степаненко сделать пластическую операцию

В прошлом году СМИ стало известно о разводе Елены Степаненко и Евгения Петросяна после 30 лет брака. Причиной недомолвок одной из, казалось бы, самых прочных пар отечественного шоу-бизнеса стала, по слухам, неверность мужа. Позже пресса сообщила, что у 73-летнего артиста отношения с его помощницей Татьяной Брухуновой, которая младше своего начальника на 43 года.

Возможно, известия о молодой любовнице бывшего мужа стали хорошей мотивацией для самой юмористки. Так, по заявлению инсайдеров, Степаненко собирается сделать подтяжку лица. 65-летняя артистка была замечена в ЦНИИ Стоматологии и челюстно-лицевой хирургии. Спустя некоторое время Елена Григорьевна вышла из клиники с разметкой на лице, которую делают хирурги перед операцией.



Ранее мы уже отмечали, что Степаненко заметно похорошела после развода. Теперь юмористка, видимо, решила пойти дальше. Сама артистка пока не прокомментировала появившуюся информацию.