Стало известно, почему принц Гарри и Меган Маркл не смогут провести День святого Валентина не вместе

В этом году Меган Маркл и принц Гарри впервые встретят День святого Валентина в статусе супругов, однако, скорее всего, влюбленные не смогут отпраздновать его вместе.
В официальном обращении представителей Кенсингтонского дворца в Твиттере сказано: «14 февраля герцог Сассекский посетит норвежскую базу Exercise Clockwork, чтобы отметить 50-летнюю годовщину военной операции при Бардуфоссе».
Вероятнее всего, супруга Гарри Меган останется в Великобритании. Сейчас беременная герцогиня не путешествует, чтобы не подвергать опасности себя и здоровье будущего ребенка. Поэтому, скорее всего, полететь в Норвегию со своим мужем она не сможет.