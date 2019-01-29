Стало известно, почему принц Гарри и Меган Маркл не смогут провести День святого Валентина не вместе

Приближающийся День всех влюбленных принц Гарри и его супруга Меган Маркл, возможно, проведут порознь. Все дело в плотном расписании герцога Сассекского.

1 2 3 4 5 Меган Маркл и принц Гарри, вероятно, проведут День всех влюбленных по отдельности

В этом году Меган Маркл и принц Гарри впервые встретят День святого Валентина в статусе супругов, однако, скорее всего, влюбленные не смогут отпраздновать его вместе.

Зарубежное издание E! Online сообщает, что на самый романтичный день в году у принца Гарри запланирован визит в Норвегию.

В официальном обращении представителей Кенсингтонского дворца в Твиттере сказано: «14 февраля герцог Сассекский посетит норвежскую базу Exercise Clockwork, чтобы отметить 50-летнюю годовщину военной операции при Бардуфоссе».



Вероятнее всего, супруга Гарри Меган останется в Великобритании. Сейчас беременная герцогиня не путешествует, чтобы не подвергать опасности себя и здоровье будущего ребенка. Поэтому, скорее всего, полететь в Норвегию со своим мужем она не сможет.