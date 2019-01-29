Недавно родившая Регина Тодоренко регулярно делится с подписчиками своими впечатлениями о материнстве. Телеведущая также не скрывает, что активно борется с лишними килограммами, набранными за время беременности. На днях знаменитость рассказала в Инстаграме, как приводит себя в форму.
«Ноги вообще меня не слушаются: то ли после родов какие-то зажимы, то ли я просто заплыла жиром из-за тонн съеденных круассанов за время беременности. У меня челлендж — надо скинуть еще предательские 5 кг. Заметка: за беременность я поправилась на 18 кг, уже скинула 15, еще 5 нужно скинуть для полного комфорта и успокоения души. Поехали», — написала Тодоренко под новым фото из балетного класса (орфография и пунктуация автора сохранены).
Кроме того, телеведущая призналась, что уже на третий день после родов в палате занималась йогой. Напомним, Регина Тодоренко и Влад Топалов впервые стали родителями 5 декабря прошлого года. У пары родился сын.
Регина Тодоренко рассказала, на сколько килограммов успела похудеть после родов
Недавно родившая Регина Тодоренко регулярно делится с подписчиками своими впечатлениями о материнстве. Телеведущая также не скрывает, что активно борется с лишними килограммами, набранными за время беременности. На днях знаменитость рассказала в Инстаграме, как приводит себя в форму.
Реклама
Жалоба
Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:Правила публикации комментариев к статьям
Жалоба отправлена модератору
Страница закроется автоматически
через 5 секунд
Новое на Woman.ru
- Бывшие возлюбленные Гуфа Айза Анохина и Кети Топурия встретились на Бали
- Стало известно, почему принц Гарри и Меган Маркл не смогут провести День святого Валентина не вместе
- Регина Тодоренко рассказала, на сколько килограммов успела похудеть после родов
- Британцы уверены, что Елизавета II нарушила важное правило королевского протокола
- Серьги-пусеты с бриллиантами, мини-шоколадка и еще 8 вещей, без которых Ирина Безрукова не мыслит своей жизни
Форум: звёзды
Новое за неделю
Популярное за неделю