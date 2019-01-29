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Регина Тодоренко рассказала, на сколько килограммов успела похудеть после родов

В начале декабря прошлого года 28-летняя Регина Тодоренко впервые стала мамой. С тех пор телеведущая успела избавиться от большей части лишнего веса, набранного во время беременности. 
  • Регина Тодоренко
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    Регина Тодоренко рассказала, на сколько килограммов успела похудеть после родов
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Недавно родившая Регина Тодоренко регулярно делится с подписчиками своими впечатлениями о материнстве. Телеведущая также не скрывает, что активно борется с лишними килограммами, набранными за время беременности. На днях знаменитость рассказала в Инстаграме, как приводит себя в форму.

«Ноги вообще меня не слушаются: то ли после родов какие-то зажимы, то ли я просто заплыла жиром из-за тонн съеденных круассанов за время беременности. У меня челлендж — надо скинуть еще предательские 5 кг. Заметка: за беременность я поправилась на 18 кг, уже скинула 15, еще 5 нужно скинуть для полного комфорта и успокоения души. Поехали», — написала Тодоренко под новым фото из балетного класса (орфография и пунктуация автора сохранены).

Кроме того, телеведущая призналась, что уже на третий день после родов в палате занималась йогой. Напомним, Регина Тодоренко и Влад Топалов впервые стали родителями 5 декабря прошлого года. У пары родился сын.    

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29 января 2019
Текст Анна Селезнева
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Регина Тодоренко

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