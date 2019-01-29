Бывшие возлюбленные Гуфа Айза Анохина и Кети Топурия встретились на Бали

Личную жизнь Алексея Долматова, выступающего под псевдонимом Гуф, обсуждают едва ли не больше, чем его творчество. В разное время рэпер встречался с Айзой Анохиной и Кети Топурией. На днях девушки, отдыхающие на Бали, встретились и выложили совместное фото.
«Хайпажорство 80-го уровня или как мы встретились с Кети и познакомили кучеряшек», — подписала снимок Айза (орфография и пунктуация автора сохранена). Она была женой Гуфа на протяжении пяти лет и сейчас воспитывает их общего сына Сэма. У исполнительницы есть и второй наследник Элвис, которого она родила от нынешнего супруга Дмитрия Анохина.
Кети Топурия была возлюбленной Гуфа на протяжении двух последних лет. Певица и рэпер расстались около двух месяцев назад. Кети воспитывает дочь Оливию от первого брака с бизнесменом Львом Гейхманом.
Подписчики Айзы с воодушевлением отреагировали на новое фото. «Достойное уважения поведение!», «Жду совместный трек Айзы и Кети», «Мудрые женщины, так держать!» — писали поклонники в комментариях. А как вы думаете, значит ли это, что бывшие возлюбленные рэпера стали подругами?
А почему эти дамы "мудрые"женщины?Спать с наркоманом и рожать от него детей, как Айза, мудро, повод для гордости?И вообще чем знаменита Айза, кроме бывшего мужа, ну Топурия, понятно, а эта?