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Бывшие возлюбленные Гуфа Айза Анохина и Кети Топурия встретились на Бали

Айза Анохина и Кети Топурия, в разное время состоявшие в отношениях с рэпером Гуфом, отдыхают на Бали. На днях девушки встретились и познакомили своих детей друг с другом. 

Личную жизнь Алексея Долматова, выступающего под псевдонимом Гуф, обсуждают едва ли не больше, чем его творчество. В разное время рэпер встречался с Айзой Анохиной и Кети Топурией. На днях девушки, отдыхающие на Бали, встретились и выложили совместное фото.

«Хайпажорство 80-го уровня или как мы встретились с Кети и познакомили кучеряшек», — подписала снимок Айза (орфография и пунктуация автора сохранена). Она была женой Гуфа на протяжении пяти лет и сейчас воспитывает их общего сына Сэма. У исполнительницы есть и второй наследник Элвис, которого она родила от нынешнего супруга Дмитрия Анохина.

Кети Топурия была возлюбленной Гуфа на протяжении двух последних лет. Певица и рэпер расстались около двух месяцев назад. Кети воспитывает дочь Оливию от первого брака с бизнесменом Львом Гейхманом.

Подписчики Айзы с воодушевлением отреагировали на новое фото. «Достойное уважения поведение!», «Жду совместный трек Айзы и Кети», «Мудрые женщины, так держать!» — писали поклонники в комментариях. А как вы думаете, значит ли это, что бывшие возлюбленные рэпера стали подругами?  

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29 января 2019
Текст Анна Селезнева
Фото Instagram
Теги

Кети Топурия, Айза Анохина (Вагапова-Долматова), Рэпер Guf (Алексей Долматов)

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4 комментария Добавить комментарий
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  • А почему эти дамы "мудрые"женщины?Спать с наркоманом и рожать от него детей, как Айза, мудро, повод для гордости?И вообще чем знаменита Айза, кроме бывшего мужа, ну Топурия, понятно, а эта?

  • Только чёт лицо у Айзы на фото такое, будто лимон проглотила)

  • Случайно встретились на пляже и решили сфоткаться. Что тут такого? Тем более Топурия неиуводила Гуфа от Айзы.

  • Ну понятно, дружат теперь девочки против Гуфа. Им и правда есть, что обсудить)))

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