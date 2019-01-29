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46-летняя звезда «Физрука» Евгения Дмитриева стала мамой во второй раз

Недавно 46-летняя Евгения Дмитриева вышла замуж за 27-летнего актера Владимира Киммельмана. На днях стало известно, что знаменитость родила в браке дочь. 

Евгения Дмитриева, которую многие зрители знают по ролям в сериалах «Физрук» и «Склифософский», стала мамой во второй раз. Об этом рассказала подруга актрисы и ее коллега Полина Агуреева.

«10 января Женя родила замечательную дочку Марусю. Почти до самых родов Женя играла на сцене, она человек неуемной энергии. Если бы я жила так же на полную катушку, как она, думаю, меня уже не было на этом свете», — призналась Агуреева «Экспресс газете».

Отец новорожденной дочки — Владимир Киммельман, 27-летний муж Дмитриевой. Актриса также воспитывает 7-летнего сына Марка. Имя отца мальчика Евгения скрывает и от поклонников, и от прессы. 

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29 января 2019
Текст Анна Селезнева
Фото Persona Stars
Теги

Евгения Дмитриева

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9 комментариев Добавить комментарий
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  • Да уж:((( Я ее просто обожаю в фильмах, и представляла умной женщиной:(( Дорогие наши кумиры. что ж вы творите все?:((

  • Молодец!Уважаю.Рожать надо от молодых и здоровых,а не от сморчков.Хотя,когда читаю очередную новость о том что молодая родила от старика,хочется спросить- а не стоял ли за дверью молодой любовник?

  • мде. от сына считай родила. ужас. тетки после 40 совсем сбрендили с малолетками связываются. мне 39 будет я на мужиков младше себя боле чем 3 года даже смотреть не могу. не воспринимаю.

  • Неоднократно вижу здесь такие заголовки. Недоумеваю - как можно стать мамой во второй, третий и т.д раз?? Можно родить второго ребёнка и третьего, но МАМОЙ становишься ОДИН раз! Мы же не говорим - стала женщиной во второй раз или стала сестрой третий раз?

  • Гость

    мде. от сына считай родила. ужас. тетки после 40 совсем сбрендили с малолетками связываются. мне 39 будет я на мужиков младше себя боле чем 3 года даже смотреть не могу. не воспринимаю.

    Мужчинам можно, а женщинам нельзя?

  • Молодец, что родила. Здоровье и финансы позволяют, то почему бы и нет.

  • Смелая женщина! Я таких уважаю и где-то даже побаиваюсь. Видимо, потому, что самой не хватило бы пороха поступить так же и довести дело до брака и до ребенка. Желаю счастья!

  • Сейчас понесется... Бедные дети, бедный муж. Да как она могла в одном шаге от погоста. Молодец женщина. Живет не слушая причитающих.

  • А я вот считаю молодец!!! А то мужикам-старикам -можно с молодыми, а женщина все должна ползти в сторону кладбища.

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