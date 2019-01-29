46-летняя звезда «Физрука» Евгения Дмитриева стала мамой во второй раз

Недавно 46-летняя Евгения Дмитриева вышла замуж за 27-летнего актера Владимира Киммельмана. На днях стало известно, что знаменитость родила в браке дочь.



1 2 3 4 5 Евгения Дмитриева стала мамой во второй раз

Евгения Дмитриева, которую многие зрители знают по ролям в сериалах «Физрук» и «Склифософский», стала мамой во второй раз. Об этом рассказала подруга актрисы и ее коллега Полина Агуреева.



«10 января Женя родила замечательную дочку Марусю. Почти до самых родов Женя играла на сцене, она человек неуемной энергии. Если бы я жила так же на полную катушку, как она, думаю, меня уже не было на этом свете», — призналась Агуреева «Экспресс газете».



Отец новорожденной дочки — Владимир Киммельман, 27-летний муж Дмитриевой. Актриса также воспитывает 7-летнего сына Марка. Имя отца мальчика Евгения скрывает и от поклонников, и от прессы.

