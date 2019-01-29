«Он единственный за мной не бегал»: Погребняк поведала, чем ее заинтересовал будущий муж

Модель и дизайнер Мария Погребняк на днях вспомнила, как познакомилась с будущим мужем. В своем посте в Инстаграме она рассказала, как Павел привлек ее внимание.

1 2 3 4 5 Мария Погребняк опубликовала пост, в котором рассказала, как начинались их с Павлом отношения

Первая любовь, как правило, самая сильная и очень крепкая — именно такая случилась в жизни Марии Погребняк. На днях жена футболиста в своем Инстаграме решила рассказать о начале отношений с будущим мужем.

Мария призналась, что до определенного класса не привлекала внимание мальчиков, так как была своей в их компании: «Я для всех была другом, ну и мне, честно, тогда большего и не хотелось!» (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены). Все изменилось после того, как подростки начали обсуждать, кто кому нравится. Девушка приревновала друзей и решила за лето измениться: «Я взялась за себя, пошла в школу для девочек, меня научили ходить на каблуках, краситься, быть настоящей леди!».

1 сентября Мария появилась на каблуках и с легким макияжем — ее сразу же окружили вниманием. Единственный, по словам Марии, кто не бегал за ней, был Павел Погребняк. «Я знала, что нравлюсь ему, но он не особо поддавался! Потом он мне сказал: ''Я знал, что это тебя зацепит!'' И меня это зацепило», — поделилась модель. Когда будущий футболист сдался, она была уже «влюблена в него по уши». В следующем посте Мария пообещала рассказать об их первом свидании.