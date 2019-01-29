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Лопырева считает, что бывшая жена Булатова пишет ей негативные комментарии с фейковых аккаунтов

На днях Татевик Карапетян — бывшая супруга Игоря Булатова, от которого Виктория Лопырева ждет ребенка — рассказала, что узнала о романе мужа из СМИ. Вскоре после этого модель вступила в полемику с подписчицей, которую приняла за экс-супругу своего возлюбленного. 
  • Виктория Лопырева
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    Виктория Лопырева уверена, что Татевик Карапетян пишет ей негативные комментарии с фейковых аккаунтов
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В начале этого года стало известно, что отец будущего ребенка Виктории Лопыревой — бизнесмен Игорь Булатов. Мужчина недавно развелся с Татевик Карапетян, которая всего полгода назад родила от него дочь. На днях она рассказала, что узнала о романе экс-супруга с моделью из СМИ.

После этого на своей странице в Инстаграме Виктория начала вступать в полемику с подписчиками, под аккаунтами которых, как она уверена, скрывается Татевик.

На днях модель прочитала под одним из своих фото такой комментарий: «Такие, как вы — санитары этого мира. Избавляете порядочных женщин от мужей-подонков. Жаль, что ваши планы провалились. Хотела ребенка от богатого мужика, а оказалась с выброшенным из семьи альфонсом. Совет да любовь. Достойная пара...» (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

Лопыреву задело это сообщение — она решила на него ответить.

«Когда же ты уже успокоишься??? Не надоело писать с фейковых аккаунтов??? Набери мне лично и выскажи все претензии. Такой был плохой муж, что так много усилий, чтобы его вернуть. И да, есть вещи поважнее денег, но тебе не понять», — написала знаменитость.

В ответ подписчица уверила Лопыреву в том, что она — не Татевик, однако модель осталась при своем мнении и в полной уверенности, что общается с экс-супругой своего возлюбленного. 

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29 января 2019
Текст Анна Селезнева
Фото Instagram
Теги

Виктория Лопырева

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12 комментариев Добавить комментарий
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  • Это глюки у Вики начались! Теперь Тетевик с детьми будет ей везде мерещиться! Потому что знает,что совершила грех! Лучше бы просто попросила прощение! Так было бы намного благороднее,хоть и не искупило бы всей вины! Лопырева,наверно,думает,что сейчас пишет соперница...БЕДНАЯ,БЕДНАЯ! Думала,что она умнее!

  • Лапырева, запомни, на чужом несчастье счастье не построишь!!! Запомни это и жди тройного бумеранга

  • лОПЫРЬ ПО ХОДУ С УМА СХОДИТ ПО ТИХОЙ, НА ФОНЕ ГОРМОНЧИКОВ

  • вот больно Татевик это надо

  • Днище!

  • теперь начнется мания преследования, слишком уж насели на Викторию со всех сторон, но она бойкая баба, не сломается, а мужичок сольется скоро

  • У Булатова такая жена была порядочная, достойная, еще и богатая. Надо же как глупо можно свою жизнь под откос пустить.

  • Глюки

  • На воре и шапка горит))) Вот Вике и мерещиться...

  • Девочки, как же Лопырева сейчас Казьмину напоминает! Такое же поведение и мания преследования. Сейчас возомит себя майором ФСБ! Тоже думаю, что Булатов скоро сбежит

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