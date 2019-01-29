Лопырева считает, что бывшая жена Булатова пишет ей негативные комментарии с фейковых аккаунтов

На днях Татевик Карапетян — бывшая супруга Игоря Булатова, от которого Виктория Лопырева ждет ребенка — рассказала, что узнала о романе мужа из СМИ. Вскоре после этого модель вступила в полемику с подписчицей, которую приняла за экс-супругу своего возлюбленного.



1 2 3 4 5 Виктория Лопырева уверена, что Татевик Карапетян пишет ей негативные комментарии с фейковых аккаунтов

В начале этого года стало известно, что отец будущего ребенка Виктории Лопыревой — бизнесмен Игорь Булатов. Мужчина недавно развелся с Татевик Карапетян, которая всего полгода назад родила от него дочь. На днях она рассказала, что узнала о романе экс-супруга с моделью из СМИ.



После этого на своей странице в Инстаграме Виктория начала вступать в полемику с подписчиками, под аккаунтами которых, как она уверена, скрывается Татевик.



На днях модель прочитала под одним из своих фото такой комментарий: «Такие, как вы — санитары этого мира. Избавляете порядочных женщин от мужей-подонков. Жаль, что ваши планы провалились. Хотела ребенка от богатого мужика, а оказалась с выброшенным из семьи альфонсом. Совет да любовь. Достойная пара...» (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

Лопыреву задело это сообщение — она решила на него ответить.

«Когда же ты уже успокоишься??? Не надоело писать с фейковых аккаунтов??? Набери мне лично и выскажи все претензии. Такой был плохой муж, что так много усилий, чтобы его вернуть. И да, есть вещи поважнее денег, но тебе не понять», — написала знаменитость.



В ответ подписчица уверила Лопыреву в том, что она — не Татевик, однако модель осталась при своем мнении и в полной уверенности, что общается с экс-супругой своего возлюбленного.