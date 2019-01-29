Тарасов поздравил жену с самой важной годовщиной в истории их семьи

9 января Дмитрий и Анастасия Тарасова официально зарегистрировали свои отношения в ЗАГСе. Однако с большей нежностью пара вспоминает тот день, когда они обвенчались в церкви.

1 2 3 4 5 Дмитрий Тарасов поздравил жену с годовщиной венчания

На днях экс-супруг Ольги Бузовой, игрок «Локомотива» Дмитрий Тарасов, поздравил жену с годовщиной со дня их венчания. Футболист выложил трогательное признание в своем Инстаграме.

«Я очень тебя люблю и ценю этот день, который считаю самым важным в истории нашей семьи! Сделаю все, чтобы ты была такая же счастливая! Оставайся такой же любящей, заботливой и ласковой!» — написал под постом Тарасов (орфография и пунктуация автора сохранены). Как отметил футболист в своем признании, этот праздник для него «серьезный, душевный, светлый».

Напомним, что официально пара зарегистрировала свой брак 9 января прошлого года. Дмитрий и Анастасия расписались в столичном ЗАГСе, а торжественную часть устроили 29 января. Перед тем, как встретить гостей в банкетом зале, молодожены обвенчались в церкви. Этот день Дмитрий и Анастасия Тарасовы вспоминают с нежностью. К слову, супруга футболиста тоже поспешила поздравить мужа с годовщиной, опубликовав видео с торжества.