Ярослав Бойко впервые прокомментировал отношения с Марией Порошиной и поведал о любовнице

Недавно Ярослав Бойко стал гостем программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым. В эфире актер расставил все точки над i, ответив на вопросы о ревности жены, любовнице и внебрачном ребенке.

1 2 3 4 5 Ярослав Бойко стал гостем программы «Судьба человека»

Несколько дней назад актер Ярослав Бойко пришел на телепередачу Бориса Корчевникова «Судьба человека», где откровенно ответил на вопросы о личной жизни.



Майор Бойцов из сериала «Каменская» признался: ему часто приписывают романы с разными актрисами. Например, после выхода сериала «Всегда говори ''всегда''» многие телезрители были уверены, что исполнители главных ролей — Ярослав Бойко и Мария Порошина — встречаются не только на экране, но и в жизни.

Ярослав поспешил развеять слухи и поведал, что с Марией он поддерживает только дружеские отношения: «Ничего не было. Но до сих пор уверены люди в романе. Зато продюсеры рады».

Также Бойко вскользь рассказал о реакции жены на свою настоящую любовницу. Напомним, что в 2002 году актриса Евгения Добровольская публично заявила о своем недолгом романе с Ярославом Бойко и о том, что она ждет от него ребенка. На тот момент актер был уже женат на литовской танцовщице Рамуне Ходоркайте, у супругов подрастал сын Максим.



По словам Бойко, жена восприняла откровения другой женщины спокойно.

«Она никогда не показывала, что ревнует. Я часто уезжаю, бывает, надолго. Это очень помогает преодолевать семейные кризисы», — поделился 48-летний артист.



Что же касается Добровосльской, то результатом ее любовной связи с Бойко стал сын Ян. Сейчас их общему ребенку уже 22 года.