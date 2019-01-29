Кейт Миддлтон прибыла в Шотландию в клетчатом наряде, который уже надевала

Герцогиня Кембриджская не раз выходила в свет в нарядах, которые уже носила. На этот раз Кейт Миддлтон снова надела любимое клетчатое пальто.

1 2 3 4 На днях принц Уильям и Кейт Миддлтон приехали в Шотландию, чтобы присутствовать на открытии филиала Музея Виктории и Альберта

На днях Кейт Миддлтон и принц Уильям прилетели в Шотландию, чтобы присутствовать на открытии филиала Музея Виктории и Альберта. Для торжественного мероприятия Миддлтон выбрала клетчатое зеленое пальто от Alexander McQueen, которое уже не раз надевала.

Впервые в этом пальто Миддлтон была замечена в 2012 году во время визита в Школу святого Эндрю. Во второй раз герцогиня продемонстрировала наряд в 2013-м в Сандрингеме.



Отметим, что Миддлтон довольно часто надевает одни и те же наряды несколько раз. При этом Кейт сочетает любимые вещи с разными аксессуарами — в этот раз образ герцогини дополнили замшевые лодочки Tod's и сумочка Manu Atelier.