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Кейт Миддлтон прибыла в Шотландию в клетчатом наряде, который уже надевала

Герцогиня Кембриджская не раз выходила в свет в нарядах, которые уже носила. На этот раз Кейт Миддлтон снова надела любимое клетчатое пальто. 
  • Кейт Миддлтон, Принц Уильям
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    На днях принц Уильям и Кейт Миддлтон приехали в Шотландию, чтобы присутствовать на открытии филиала Музея Виктории и Альберта
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На днях Кейт Миддлтон и принц Уильям прилетели в Шотландию, чтобы присутствовать на открытии филиала Музея Виктории и Альберта. Для торжественного мероприятия Миддлтон выбрала клетчатое зеленое пальто от Alexander McQueen, которое уже не раз надевала. 

Впервые в этом пальто Миддлтон была замечена в 2012 году во время визита в Школу святого Эндрю. Во второй раз герцогиня продемонстрировала наряд в 2013-м в Сандрингеме. 

Отметим, что Миддлтон довольно часто надевает одни и те же наряды несколько раз. При этом Кейт сочетает любимые вещи с разными аксессуарами — в этот раз образ герцогини дополнили замшевые лодочки Tod's и сумочка Manu Atelier. 

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29 января 2019
Текст Ольга Петросова
Фото Getty Images, Facebook
Теги

Кейт Миддлтон, Принц Уильям

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Отличное пальто, почему бы не надеть ещё раз? А уж клетка для Шотландии вообще самое то! И по погоде тоже в самый раз!

  • Хорошка Кейт! Вот она настоящая Золушка, учись, будь доброй, терпеливой, и будет тебе принц и корона! Про каркушу даже говорить не буду, там все как в сказке Морозко) И коса ненастоящая, и принц, и сокровища) Даже ребенок

  • Впервые за долгое время действительно хорошо подобран наряд, не отдаёт нафталином и не кажется, что из гардероба школьницы.

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