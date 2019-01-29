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Дмитрий Тарасов проиграл суд бывшей жене и теперь обязан выплачивать 480 тысяч рублей алиментов ежемесячно

В ноябре прошлого года Дмитрий Тарасов подал встречный иск к бывшей жене Оксане с требованием уменьшить сумму выплат на содержание их общей дочери Ангелины. 29 января стало известно, что суд не удовлетворил просьбу известного футболиста.
  • Сергей Жорин и Оксана Тарасова
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    Экс-жена Дмитрия Тарасова Оксана одержала победу в суде

    На фото: Сергей Жорин и Оксана Тарасова
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Осенью 2018 года российские СМИ распространили информацию о том, что 31-летний Дмитрий Тарасов последние шесть лет уклоняется от выплаты алиментов. За это время долг футболиста вырос и составил около 15 миллионов рублей. Однако погашать его спортсмен не собирался и даже требовал в судебном порядке уменьшить сумму платежей. Игрок «Локомотива» готов был перечислять своей первой жене Оксане по 100 тысяч рублей в месяц на содержание их 9-летней дочери Ангелины. Однако с учетом индексации эта сумма должна была составлять 400 тысяч рублей.

Закон оказался на стороне матери старшего ребенка спортсмена. 29 января Оксана сообщила на своей странице в Инстаграме, что выиграла в споре с бывшим.

«Было много лжи, но я чрезмерно рада, что суд во всем разобрался и сегодня вынес решение в нашу сторону!» — написала женщина в соцсети (орфография и пунктуация сохранены).

Об итогах этого дела высказался и адвокат Оксаны Сергей Жорин. «Тарасов так и будет продолжать выплачивать ежемесячно 480 тысяч рублей. Место проживания ребенка также остается без изменений — с мамой, все свидания с отцом — без ночевки, совместный отпуск — по договоренности с мамой», — рассказал юрист корреспонденту РИА Новости.

Сообщается, что на суде была представлена справка из налоговой. В документе говорилось, что за прошлый год доход Дмитрия Тарасова составил 155 миллионов рублей.  

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29 января 2019
Текст Алиса Орехова
Фото Instagram
Теги

Дмитрий Тарасов, Сергей Жорин

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10 комментариев Добавить комментарий
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  • Вот это я понимаю алименты) На такие можно жить)

  • За что ему столько?

  • Рада за Оксану и Ангелину

  • Ура! Поздравления Оксане и Геле, правда изначально была на их стороне. Настя на Милку рекламой алиэкспресса заработает

  • Гость

    За что ему столько?

    За полирование лавки

  • Это за что блин такие деньги платят??? 155 млн в год!!! За что???

  • Я конечно все понимаю, алименты по закону и по совести. Это все правильно. Но, извините, свидания с родным отцом без ночевки?? КАК ТАК-ТО?? Да это за гранью добра и зла!! Что за скоты такие решения выносят? Ребенок не только модет, он должен жить у папы столько же, сколько и у мамы!

  • Оксана наверное все его угрозы записала и предоставила суду

  • Долго ли. Век спортсменов не такой уж и долгий, у Тараса карьера подходит к концу. Оксана это понимает, решила навариться, пока есть возможность

  • Мало ещё присудили при его то заработках. Пользы на поле от него немного, а деньги хорошие платят -парадокс. Новость так себе. У Лопырёвой интереснее страсти кипят.

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